Lorena García: "Ser madre me ha hecho mejor persona"

Si deseas ser madre y se te resiste quedarte embarazada o si ya lo eres y estás atravesando por un momento de 'burn out' o lo que es lo mismo de absoluta quemazón en tu proceso de crianza y educación de tus hijos, te presentamos un libro de cabecera.

Su título es 'Claves para una maternidad estoica' y con él su autora, la periodista y presentadora de televisión Lorena García Díez, pretende ayudar a otras madres a "sobrevivir a la crianza sin perder la cabeza ni el sentido del humor", que es así cómo reza el subtítulo de este volumen, en el que la guadalajareña se ha abierto "en canal", dejando en cada página un poquito de su alma, a través del relato ágil y generoso de sus experiencias como madre de dos hijos, Mario de 5 años y Gabriela de 2.

Lorena García Díez es copresentadora de 'Espejo Público' en Antena 3

"Yo compré el relato de que ser madre era lo mejor del mundo, que iba a ser la persona más feliz y, en primer lugar, a mí no me llega el embarazo y cuando por fin me llegan el embarazo y el postparto dije ojo, que esto no es tan color de rosa como a mí me habían contado", confiesa, reconociendo por tanto que, en su caso, las "curvas empiezan desde el minuto uno y tengo que descubrir por mí misma que no es tan fácil como parecía, que los niños lloran y no sabes por qué, que no cogen el peso que deberían coger y no sabes por qué y no es culpa tuya".

De este modo, el objetivo de este primer libro publicado ya en solitario es "que otras madres no se encuentren de bruces con lo complicado de la maternidad, que es maravillosa pero también es muy cansada, es extenuante, y también hay días de decir no puedo más". Para cumplirlo, 'Claves para una maternidad estoica' ofrece las pautas necesarias, basadas en el estoicismo, para reenfocar positivamente la maternidad, que no es perfecta ni tiene por qué serlo.

Portada de 'Claves para una maternidad estoica', de Libros Cúpula

"Además de comprar mi libro, recomiendo que tengan a Marco Aurelio cerca, que es como mi libro de cabecera", aconseja la escritora alcarreña, explicando que el estoicismo "es una corriente filosófica de Grecia; los romanos, como es el caso de Marco Aurelio, la llevaron a cabo y ayuda muchísimo en el día a día, porque ayuda a hacer fácil lo difícil y a mí eso me parece maravilloso, porque la vida ya es lo suficientemente complicada como para que nosotros la compliquemos más".

Y es que, de hecho,el estoicismo "es la base de la resiliencia: tú no puedes controlar las circunstancias de la vida, pero sí puedes controlar tu respuesta a esas circunstancias, entonces si consigues las herramientas suficientes para controlar tu respuesta ante la adversidad es supervivencia absoluta", añade Lorena García, asegurando que la aplicación del pensamiento estoico le ha ayudado "muchísimo en la maternidad y en la vida", permitiéndole ser "mucho más libre y feliz".

En definitiva, a día de hoy, esta joven madre y profesional de éxito puede afirmar con satisfacción y rotundidad que la maternidad leha hecho "mejor persona, porque nos hace mucho más empáticos con respecto a la pareja, con respecto a los amigos, con respecto a la familia, con respecto a otros padres y en el trabajo. Lo que a mí me ha enseñado la maternidad es a relativizarlo todo y a equilibrar la balanza de forma perfecta, para saber qué es lo que realmente importa para destinar el tiempo, el esfuerzo y las energías a lo que realmente importa".

La presentación en Guadalajara del libro de Lorena García Díez, 'Claves para una maternidad estoica', de Libros Cúpula, tendrá lugar a las 19:00 horas de este lunes 6 de mayo en la Biblioteca Pública de Guadalajara, ubicada en Plaza de Dávalos s/n en la capital.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lorena García Díez comenzó sus primeros pasos profesionales en COPE Guadalajara en 2004. Después, su gran profesionalidad, simpatía y magnetismo en cámara la catapultaron a la pequeña pantalla, primero a la Televisión de Castilla-La Mancha y, desde 2015, a Antena 3, cadena en la que ha dirigido y presentado durante cinco temporadas el informativo matinal ‘Las Noticias de la Mañana’, además del informativo de las tres de la tarde y Espejo Público, programa del que es copresentadora.

Una brillante carrera periodística que le ha hecho, por el momento, merecedora de una Antena de Plata en la categoría de Televisión en 2019.

Además, en el ámbito literario, la presentadora y escritora alcarreña publicó un anterior libro titulado ‘Educar es ser un espejo’, del que es coautora junto con el Psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañín.