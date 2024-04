La alumna de 6º de Primaria del Colegio Público Badiel, Lola Calleja Rojo, se ha convertido en la segunda finalista del XI Concurso de Narración Corta Infantil Entre Colegios, organizado por COPE Guadalajara, con el patrocinio de Centro Comercial Ferial Plaza, la colaboración de Aula Joven y la participación de Ediciones Aache y La Juguetera Alcarreña.

Su relato, titulado 'La magia de la amistad', se ha impuesto a los de sus otros dos compañeros de centro, Cristina Castilla Gómez y Geraldine Kozlovska Caicedo.

CEIP Badiel, en Guadalajara

De este modo, Lola Calleja acudirá a la Gran Final, que se celebrará el próximo viernes 26 de abril en el Ferial Plaza, para competir contra los finalistas de los otros dos centros educativos que participan en la undécima edición del Concurso de COPE Guadalajara, el Sagrado Corazón Agustinos Recoletos y el San Pedro Apóstol, cuyo turno llegará la próxima semana, concretamente entre el 16 y el 18 de abril.

A continuación, puedes leer las historias escritas y presentadas por los tres alumnos del Colegio Público Badiel. También las puedes escuchar en la cabecera de esta noticia tal como han sonado en nuestro espacio Mediodía COPE Guadalajara en la voz de nuestra colaboradora Berta Valenciano.

LA MAGIA DE LA AMISTAD

Por:Lola Calleja Rojo

Ángela y Lola son dos grandes amigas que cada viernes quedan para merendar en el centro comercial Ferial Plaza. Les encanta pasar tiempo juntas. Un viernes, además de hacer su recorrido habitual por sus tiendas preferidas de ropa, chuches y animales, entraron a una tienda preciosa que parecía fantástica.

Se quedaron fascinadas con las cosas tan bonitas y originales que había. Se adentraron impacientes por el pasillo de los juguetes. Estaban tan nerviosas que se chocaron con una dependienta que les ofreció probar un juego especial. ¡Era un tablero de ajedrez encantado!

Las niñas empezaron a jugar y cuál fue su sorpresa al ver que las piezas cobraban vida. Se convirtieron en personajes de cuentos fantásticos. Ángela y Lola tuvieron que resolver acertijos y desafíos. Se enfrentaron a enormes dragones de peluche y brujas malvadas de plástico.

Al final del juego las niñas fueron recompensadas con un cofre lleno de dulces y un mensaje secreto: “La verdadera magia está en la amistad y en la imaginación”. Muy emocionadas, con una sonrisa en el rostro, Ángela y Lola siguieron paseando por el centro comercial comentando la aventura tan inolvidable que acababan de vivir.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

UN CENTRO COMERCIAL NO MUY CORRIENTE

Por: Cristina Castilla Gómez

Érase una vez un centro comercial no muy corriente, estaba abandonado desde hacía ya varios años. Dentro de él habitaban todos los muebles, juguetes, prendas de ropa… que habían dejado en él. Ellos tenían vida, como si fuesen humanos y tenían un gran problema.

El problema era enorme: ¡el alcalde iba a derrumbar el centro comercial, para construir una biblioteca! Días después de recibir la grave noticia, hicieron una gran reunión todos ellos. La líder del centro comercial (Barbie) habló del gran problema. Cada uno propuso una idea, pero ninguna servía. Excepto una: tendrían que impedirlo. Iba a ser complicado, pero si trabajaban en equipo podrían lograrlo. Idearon el gran plan para ponerlo en marcha.

El día había llegado, cada uno estaba en su posición para atacar. Cuando llegó la maquinaria, todos los objetos se agarraron a las ruedas para impedirles el paso. Como los trabajadores no veían a los objetos, pensaron que el centro comercial estaba encantado. Llenos de miedo, huyeron despavoridos y nadie más se acercó al centro comercial nunca más.

¡El gran equipo salió victorioso! A partir de ese momento la unión de los objetos fue inquebrantable. El alcalde construyó la biblioteca en otra parte y los objetos para celebrarlo montaron una gran fiesta.

MIEDOS Y ALEGRÍAS EN EL CENTRO COMERCIAL

Por: Geraldine Kozlovska Caicedo

Estaba muy emocionada porque iba a ver una película de terror en el cine del centro comercial. Compré mi entrada por internet, aunque no me lo recomendaron mis amigos.

Unos minutos antes de empezar la película, ya estaba escaneando mi entrada. Entré a la sala y me pareció escuchar susurros pero los ignoré. Al sentarme, la película empezó con un fuerte grito y sobresaltada di un bote en la butaca. Al rato recuperé la estabilidad y seguí viendo la peli.

De pronto, sentí que alguien apoyaba sus manos sobre mis hombros. Estas, aunque eran cálidas, me provocaron escalofríos. Giré histéricamente la cabeza y no había nadie. Asustada volví a centrarme en la gran pantalla. Estaba deseando que se acabase la terrorífica película.

Cuando por fin aparecieron los créditos, salí volando de ahí. Seguía escuchando voces y me parecía ver sombras. Aceleré el paso hacia las tiendas intentando olvidar ese sentimiento de pánico. Decidí ir a mis tiendas favoritas de ropa y zapatos. Me di algún capricho y en la tienda de dulces me topé con una de mis mejores amigas. Merendamos juntas mientras yo le contaba lo sucedido. Me desahogué con ella y me sentí muy agradecida. ¡Ójala hubiésemos ido juntas al centro comercial! Los miedos y las alegrías con amigas se pasan mejor.