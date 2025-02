¿Linces en Guadalajara? Cada vez más cerca

El lince ibérico vuelve a ser noticia en Castilla-la Mancha. Dos nuevos ejemplares corretean ya en Cuenca, se llaman Ventolera y Uraclio, son la primera pareja de linces ibéricos reintroducidos en la zona. Hace solo unos meses, se produjo otra suelta, en Toledo. Otra pareja fue puesta en libertad en Aldeanueva de Barbarroya. Según los datos, más de 715 ejemplares habitan ya en Castilla la Mancha en cuatro de nuestras provincias: Toledo, Ciudad Real, Albacete y Cuenca pero, ¿y en Guadalajara, qué?

Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible ya han avisado están llevando a cabo los primeros estudios de viabilidad para que pueda tener también su zona de reintroducción. Paco García es biólogo y experto en linces, lleva más de 25 años trabajando en torno a este animal junto con la Sociedad Española para la Conservación y Estudios de Mamíferos, ha contado en COPE Guadalajara que "Castilla-La Mancha ha tenido un papel decisivo. Muchos linces criando muchos cachorros con tasas de mortalidad muy por debajo de lo esperado"

El lince podría hacerse realidad en guadalajara

Liebres y conejos son el principal sustento de los linces

Unas sueltas clave para mantener la carrera contra al extinción de esta especie, una carrera que vamos ganando. La población en los últimos años se ha multiplicado. Apenas 100 ejemplares quedaban hace 25 años a nivel nacional y ahora solo en Castilla-la Mancha ya hemos multiplicado por 7 esa cifra. El objetivo: asentar a la especie: "Que la población sea autosostenible a largo plazo, esto quiere decir que si dejásemos de introducir linces, esa población sería de unos 50 ejemplares por núcleo".

No solo es supervivencia de la especie lo que se consigue con esto. Hay un impacto ambiental positivo y la inversión económica, aunque alta, devuelve beneficios: "El lince no es solo el lince, el lince lleva equipos de vigilancia, biólogos, empresas... Hay turismo, has gasto... El lince en la zona repercute en la economía local".