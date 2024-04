Javier de Miguel Cezón: ganador del XI Concurso de Narración Corta Infantil COPE Guadalajara

El alumno de 6º de Primaria del Colegio Sagrado Corazón-Agustinos Recoletos, Javier de Miguel Cezón, se ha alzado ganador absoluto del Concurso de Narración Corta Infantil Entre Colegios COPE Guadalajara en su undécima edición. Se ha impuesto, por tanto, a los otros dos finalistas, Lola Calleja Rojo, del CEIP Badiel, y Brianda García Gómez, del CEIP San Pedro Apóstol.

Así lo ha valorado un jurado compuesto por el escritor y poeta guadalajareño, Juan Carlos Pérez Arévalo, la coordinadora de Semanas Escolares y Campamentos de Aula Joven, Raquel Arquero, y la gerente del Ferial Plaza, Alicia Jodra, después de puntuar diferentes aspectos de los tres concursantes, tales como la redacción, la creatividad y la lectura de sus relatos en la Gran Final que hemos realizado en directo en la primera planta del Centro Comercial, patrocinador principal de la cita, que también ha contado con la colaboración de Aula Joven, Ediciones Aache, La Juguetera Alcarreña y Colección TTT.

Con el ganador, Javier de Miguel, y las finalistas Lola Calleja y Brianda García, a la derecha

De este modo, animados a tope por todos sus compañeros y compañeras de clase y apoyados por sus profesores respectivos, los tres participantes han tenido que controlar sus nervios para superar la prueba definitiva de leer sus propias historias en los micrófonos de COPE Guadalajara. A continuación, el jurado se ha tomado el tiempo necesario para deliberar y emitir su veredicto, tarea nada fácil a tenor de la calidad de las tres historias y de la fluidez y expresividad de sus autores a la hora de locutarlas.

Para la gerente del Ferial Plaza, Alicia Jodra, valorar las obras de los concursantes ha supuesto una gran "responsabilidad" y un trabajo "complicado, porque hay mucho nivel". Dificultad a la que también se ha referido el fundador de la Colección TTT, Juan Carlos Pérez Arévalo, asegurando que "los niveles de los trabajos han sido altísimos; aquí hay cantera".

Con el ganador de la Final, Javier de Miguel Cezón, y la gerente del Ferial Plaza, Alicia Jodra

En definitiva, por un escaso margen de diferencia en la puntuación, el estudiante del Sagrado Corazón, Javier de Miguel Cezón, con su relato titulado 'La inclusión es un valor' ha subido a lo más alto del podio del XI Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara, aunque sin creérselo.

Escucha aquí a Javier de Miguel Cezón leyendo su historia ganadora 'La inclusión es un valor'

"Siento mucha ilusión y, a la vez, no me lo creo", ha confesado el ganador, explicando emocionado que, al escuchar su nombre, su pensamiento se ha enfocado "en el colegio, en mis amigos, en mi clase y en mi familia, porque me han apoyado antes de llegar aquí y me han estado dando consejos de cómo leerlo, en algunos lugares la entonación, y me han quitado los nervios".

Por su parte, la alumna del CEIP Badiel, Lola Calleja Rojo, ha reconocido sentir pena por no haber conseguido ganar la final con su historia titulada 'La magia de la amistad', pero ha vivido con gran emoción la jornada y ha recordado, además, que cuando fue seleccionada como finalista "me puse muy contenta".

Escucha aquí a Lola Calleja Rojo leyendo su historia 'La magia de la amistad'

Para la alumna del CEIP San Pedro Apóstol, Brianda García Gómez, lo importante ha sido, sin duda, "haber participado y la alegría que nos hemos llevado".

Escucha aquí a Brianda García Gómez leyendo su historia titulada 'Lo encontré en el Ferial Plaza'

Lo que es cierto es que, además de muchas emociones, los tres participantes en el concurso se han llevado muchos regalos, gentileza de nuestro patrocinador y empresas colaboradoras.

Por gentileza del CC Ferial Plaza, el ganador ha recibido un tarjeta por valor de 100 euros, otra con la misma cantidad para el colegio al que pertenece, mientras que cada uno de los tres finalistas ha recibido una tarjeta por valor de 50 euros.

Además, La Juguetera Alcarreña ha obsequiado a cada finalista con un juguete didáctico y Ediciones AACHE, con un libro y uno más para el ganador absoluto. Sin olvidar que, por parte de COPE Guadalajara, se les ha hecho entrega de una taza con el logo de la Cadena, un juego y una toalla de playa de Rock FM para el ganador absoluto.

"Estamos encantados de ser anfitriones una vez más de este bonito concurso que, además, involucra a muchos niños y su creatividad", ha señalado la gerente del Centro Comercial, Alicia Jodra, subrayando que "es muy importante en el mundo en el que vivimos, en el que todo es digital, que los niños se sienten a reflexionar, a pensar, a pararse a desarrollar su creatividad y a escribir en papel sus ideas y su fantasía, y que encima les premiemos por ello, aunque sea en pequeña medida, es fantástico".

El concurso ha estado animado fuera de antena por nuestro Jefe Comercial, Luis Miguel Toribio

Desde COPE Guadalajara queremos agradecer el apoyo y confianza depositados en el Concurso de Narración Corta Infantil Entre Colegios 2024 tanto por nuestro patrocinador, Centro Comercial Ferial Plaza, como por nuestros colaboradores, Aula Joven, Ediciones AACHE, La Juguetera Alcarreña y Colección TTT. Precisamente una poesía incluida en el último poemario publicado por esta Colección dirigida por Juan Carlos Pérez Arévalo ha puesto el mejor broche literario a la Final.

Escucha aquí a Juan Carlos Pérez Arévalo recitando 'Este animal' del poemario 'Pasajes' de Colección TTT

