Israel Marco: "En ningún caso considero que haya crisis en Ciudadanos, ni a nivel local ni regional"

El concejal de Nuevas Tecnologías, Gestión Energética, Transparencia y Consejos de Barrio del Ayuntamiento de Guadalajara, Israel Marco, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE Guadalajara' como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la capital en las elecciones locales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo.

La escalada a la cabecera de la lista naranja es consecuencia de la retirada de esa candidatura del que sigue siendo primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, a la que se suma la del concejal de Turismo, Fernando Parlorio.

"La decisión por la que mis compañeros dan un paso al lado es una decisión que podría tomar cualquier ciudadano de Guadalajara, que podría tomar yo mismo, porque cuando te viene una situación inesperada sobre la salud o sobre la familia, que son dos valores muy importantes para Ciudadanos, hay que atenderlos con todas nuestras energías y no con una carga como la política, que es servicio público 24 por 7", ha explicado Marco, aclarando que "Rafael y Fernando continúan en el proyecto, apoyan la candidatura y me apoyan".

De hecho, ambos ediles cierran la lista en los puestos 24 y 25, con carácter simbólico, "porque se lo merecen, porque muchas de las cosas que se han hecho durante estos cuatro años tienen nombre y apellido y son los de ellos", ha subrayado, recordando que Pérez Bordaha llegado a ser un "gran alcalde durante una semana" yParlorio, "el mejor concejal de Turismo que ha habido".

Con respecto a los demás integrantes de la candidatura municipal de C's, el cabeza de lista ha señalado que "hemos incorporado personas de la sociedad civil con un alto conocimiento de Guadalajara y creemos realmente que tenemos un proyecto muy atrayente y que hemos sabido actuar sobre una situación sobrevenida de la mejor manera posible".

(Fotografía de Eva Grueso)

Además de la candidatura de la capital, Ciudadanos concurre a los comicios 2023 en otras 7 localidades de la provincia, como son Alovera, Cabanillas del Campo, El Casar, El Pozo de Guadalajara, Tendilla, Villanueva de la Torre y Gajanejos, frente a las 26 candidaturas presentadas en 2019.

Una merma evidente de representación que no responde "en ningún caso" a queexista crisis en su partido, "ni a nivel local ni a nivel regional", ha garantizado Israel Marco, adelantando incluso que, de nuevo en esta ocasión, su objetivo es "estar de una manera activa dentro del gobierno de la ciudad", aunque para ello es necesario "tener un peso relevante y las encuestas nos acercan a tenerlo", ha añadido en tono trinfalista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

(Fotografía de Eva Grueso)

Finalmente, el aspirante de la formación naranja a la Alcaldía de Guadalajara ha presentado en las ondas de COPE su proyecto electoral como "un proyecto sólido, con medidas innovadoras y totalmente necesario para la estabilidad de Guadalajara", un proyecto que "mantiene la esencia de estos cuatro años", es decir "una política cercana, una política de escucha, de acuerdos con la sociedad civil y con los representantes", y que pivota sobre "cuatro ejes muy claves", como son, por un lado, "la eficiencia en la gestión de los servicios públicos, porque soy ingeniero industrial y, por deformación profesional, me gusta saber en qué me gasto el dinero hasta el último céntimo para poder exprimirlo e invertir mucho más", política que, tal como ha señalado, "nos va a permitir bajar impuestos".

Además, el programa electoral de C's gira sobre "el respeto por el medioambiente, que ése es mi valor, porque respetando el medioambiente luchas contra el cambio climático, eres eficiente energéticamente, etc", ha argumentado Israel Marco, añadiendo, como cuarto bloque, las "medidas de apoyo a las familias y a la conciliación familiar".

Y es que, según ha concluido, el deseo de su partido es "que todos nos podamos quedar en Guadalajara y desarrollar nuestro proyecto vital aquí".