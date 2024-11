Un intercambio de bebés en Guadalajara sigue sin resolverse más de 50 años después

El SESCAM ha rechazado indemnizar a un hombre con casi 3 millones de euros por un caso de intercambio de bebés aquí, en Guadalajara. El hombre, de 53 años, defiende que el error se produjo en la antigua residencia sanitaria cuando en 1971 dos bebés con grupos sanguíneos distintos fueron intercambiados. COPE Guadalajara ha hablado con José Sáez Morga, el abogado que representa a la víctima en este caso que ha explicado que: "Fue un error de identificación con mi cliente que salió de allí con una familia no biológica, salió con un grupo sanguíneo 0 negativo cuando el tiene otro". No fue hasta 2021, con ya 50 años, la víctima de este intercambio cuando "se hace unas pruebas de ADN con su hermana y se comprueba que no son parientes".

El SESCAM se lava las manos, aseguran que el error no fue suyo. Además, ante las reclamaciones de la víctima para averiguar su origen tampoco han facilitado las cosas, aseguran que afecta a terceras personas y no pueden darle esa información: "El solicita su historia clínica al SESCAM y se le ha contestado que no aparece su historia clínica y que esto suele ocurrir". La perdida de su historia para ellos es una evidencia más: "el SESCAM debe reconocer que el error se produjo allí y no en la calle en una comisaría", explica. La investigación les ha llevado todo este tiempo y aun así, "después de todo este hombre sigue sin saber quiénes son sus padres biológicos".

Descubrió a los 50 años que su familia no era su familia biológica

El dictamen emitido por el Consejo Consultivo del 17 de octubre de este año, asegura que no ha sido acreditada su responsabilidad con el daño sufrido al producirse la identificación errónea del bebé. Morga encontró en el archivo histórico el libro de ingresos de la antigua residencia de Guadalajara y en un documento figuraba el alta de esta persona y aparecía tachado su lugar de residencia por otro y fue a parar a otra familia y a otro pueblo: "No le pedimos al SESCAM que nos diga nombres y apellidos sino que reconozca que se produjo el intercambio, luego por los juzgados ya averiguaremos de quién se trata".

Finalmente corresponde a un juzgado de lo contencioso, en este caso el de Toledo, el tomar una decisión. El plazo legal para interponer el recurso es de dos meses y así harán, camino de formalizar la demanda: "Corresponde a ellos porque ahí es donde se ha citado la resolución, primero se interpone el recurso, después nos harán el traslado de todo el expediente completo y después 20 días hábiles para formalizar al demanda. Y ahí estamos".