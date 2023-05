Ignacio Gordon tiene 82 años y se presenta a la reelección como alcalde de Matillas (Guadalajara) tras 51 años

Ignacio Gordón tiene 82 años recién cumplidos y más de la mitad de su vida siendo alcalde de Matillas, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara de unos 150 habitantes.

Si consigue ganar de nuevo las elecciones del 28 de mayo superará en años de alcaldía a Mauricio Martínez, alcalde del pueblo alcarreño de Valdarachas y que con 91 años, ha cumplido 52 años siendo alcalde,porque no se presenta a la reelección.

Ignacio sigue con la misma ilusión con la que empezó en 1.973, cuando le llamaron de la delegación del gobierno, siendo Francisco Franco Jefe de Estado y le nombraron "a dedo" alcalde de Matillas "efectivamente, me llamaron que tenía que ir al Gobierno Civil y yo en ese momento trabajaba en la fábrica de cemento que había en el pueblo y me dijeron que fuera alcalde, así que me animé a intentarlo y hasta el día de hoy". En un primer momento defendió las siglas de la UCD hasta que desapareció y se pasó al PP.

"No hago campaña electoral, ¿para qué?, ¿para prometer lo que no puedo cumplir?"

Siempre ha ganado por mayoría absoluta, aunque siempre se ha negado a celebrar campaña electoral "yo pienso que si llevas todo el tiempo tratando a los vecinos, ellos ya te conocen, saben mis virtudes y mis defectos , ¿para que voy a hacer campaña, para hacer promesas que no puedo cumplir?".

Su principal objetivo es luchar contra la despoblación y de momento va a seguir luchando por sus vecinos hasta que las fuerzas le fallen "yo no sé si llegaré al final, pero de momento estoy capacitado tanto mentalmente como físicamente, (aunque tengo una rodilla con artrosis) para continuar las labores y lo poquito que pueda hacer. Si veo que no me siento capacitado pues automáticamente dejo paso a un compañero y yo me voy como un simple concejal, que tiene tanto mérito o más, a seguir trabajando hasta que termine".





No se le olvida cómo estaba el pueblo hace 50 años "el 95% de las calles estaban sin asfaltar, el agua corriente llevaba funcionando pocos meses y había muchas averías y había pocas televisiones".