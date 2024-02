David Andrés: "Esto es vergonzoso; parece ya Venezuela. Es una dictadura"

Desde primera hora de la mañana, los agricultores de Guadalajara han engrosado con sus vehículos una de las cinco columnas en las que han rodado organizadamente los miles de profesionales del sector agrario rumbo a Madrid, con el objetivo de hacerse oír frente a las puertas del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, se han topado con el blindaje de la Guardia Civil, que ha impedido continuar a algunos hacia el centro de la capital de España, al comprobar que el número de tractores que querían salir superaba el medio millar y, por tanto, los 150 por columna.

Ha sido el caso de David Andrés, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Campo en Guadalajara, colectivo que se ha adherido desde el primer momento a la convocatoria de movilización de Unión de Uniones.

"Hemos intentado pasar por varios sitios con el tractor y yo, que era el último, no me han dejado", nos ha contado David en Herrera en COPE en Guadalajara, quejándose de que "está todo Madrid blindado, hasta por carreteras secundarias" y apuntando que, de su columna, "han pasado 6 vehículos de apoyo, coches y 63 tractores y nos hemos quedado 25 tractores en Las Castillas, en El Casar, y otros 20 los han dejado circular y luego les han cortado el paso cuando iban a entrar en Madrid".

Puedes ver el corte de carretera en El Casar

Tales las circunstancias, este agricultor alcarreño no ha tenido más remedio que dejar aparcado su tractor en Guadalajara capital y optar por coger un tren de Cercanías de Renfe hasta la estación de Atocha.

"Esto es vergonzoso; parece ya Venezuela. Es una dictadura", ha lamentado, considerando que se han sentido tratados "peor que terroristas", sobre todo teniendo en cuenta que "siempre nos hemos manifestado pacíficamente y si nos hubiesen dejado llegar a todos, no habría pasado nada ni llevaríamos este retraso, pero parece que a los de la patera les dejan pasar sin problemas y a nosotros, palos".

Tractores por la Calle Alcalá, dirección Puerta de Alcalá

En torno a las 12:00 horas, David Andrés llegaba a la estación de Atocha, desde donde ha partido a pie hacia el Ministerio.

"No he tenido ningún problema desde Atocha; he subido andando hasta el Ministerio. Había mucha policía, pero no hemos tenido problemas", nos ha asegurado, mientras calculaba que, de Guadalajara, había "bastantes tractores, hasta más de 50; a ver a cuántos dejan bajar al Ministerio".

En cualquier caso, esos agricultores guadalajareños se han sumado a los miles de manifestantes que se han concentrado en la Puerta de Alcalá, a la espera de que llegaran el resto de compañeros que se aproximan con retraso a Madrid. Después, la intención era partir todos juntos por el Paseo del Prado hasta llegar al Ministerio de Agricultura.

Y es que, la "rabia" y la "impotencia" les han servido a estos profesionales del campo a mantenerse aun más firmes en su pretensión de que el Gobierno central escuche sus protestas y dé solución urgente a la situación crítica que padece su sector.

"Esto no se va a quedar así; saldremos a la carretera o donde haya que salir para que este Gobierno que tenemos no se ría de nosotros", ha expresado con contundencia David Andrés, advirtiendo al Gobierno de que "piense lo que está haciendo con nosotros; pero vamos poco tiene que pensar porque no sé qué le deberá a Marruecos: cada vez deja pasar más productos, cada vez está más con ellos y cada vez tienen menos controles".

En este sentido, ha recordado ha argumentado que "si a mí me obligan a que mi producto cumpla una normativa en España, todo producto que entre a la Unión Europea que cumpla esa normativa", ya que no es comprensible "que un juguete tenga que pasar un montón de controles y tenga que tener un certificado CE, y una fruta que comes no tenga ningún control sanitario".