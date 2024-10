La DANA arrasa su local y le deja en la ruina: "Estoy sin un duro"

La virulencia del agua ha sido protagonista en toda la provincia, más de medio centenar de incidencias. Aquí en COPE Guadalajara hemos querido ponerle nombre y apellido. Nos vamos hasta el Barranco de la Hoz ha sido una de las zonas más afectadas. Allí, la Hospedería Virgen de la Hoz ha quedado completamente arrasada por el agua. El torrente llegó por el barranco hasta la parte trasera de la casa y se coló por las ventanas de atrás paras salir por las de delante, "una masa de agua enorme que ha roto todas las ventanas de la parte de atrás y ha inundado todo el salón, la presión reventó las ventanas de delante y el agua ha corrido por todo el local". Prácticamente, solo han quedado el techo y los muros, el interior está completamente arrasado. Precisamente esta hospedería era el proyecto de negocio de Samy que invirtió hace apenas unos meses todos sus ahorros en este emprendimiento.

Justo cuando acababan de abrir. Hace apenas tres semanas habían dado el pistoletazo de salida a la puesta en marcha del local a pleno funcionamiento. Ahora, espera las noticias del seguro mientras piensa de qué va a vivir los próximos días, al final, "nos hemos descapitalizado, hemos estado un año de obras y reformas y ahora estoy sin un duro". Samy espera poder volver a recuperar la Hospedería lo antes posible pero depende del seguro y entiende que "de algo tengo que vivir".

Cadena COPE Hospedería Virgen de la Hoz

Ahora sale el sol en Guadalajara, no se esperan grandes precipitaciones y en la Hospedería Virgen de la Hoz, Samy, espera a la luz verde de los seguros y a que el agua termine de dejarles pasar a limpiar. Pero ante los numerosos daños la primera respuesta es la de la desesperación: "Esto es trabajo y dinero y si no lo tenemos haremos otra cosa", afirma pero asegura sentirse muy frustrado, "yo he puesto toda mi ilusión en esto, he dejado mi trabajo. Llevaba 30 años en una empresa multinacional para dedicarme a esto, tenía todo metido aquí".

Cadena COPE Hospedería Virgen de la Hoz