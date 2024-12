Cuatro coros de Guadalajara unen sus voces por ADACE CLM

Cuatro agrupaciones musicales de Guadalajara se han unido para dar su do de pecho más solidario este sábado 21 de diciembre. Será a partir de las 19:00 horas, cuando el salón de actos del CMI Eduardo Guitián de la capital sirva de escenario al IV Encuentro de Coros, en esta ocasión, a favor de ADACE CLM, la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido en la región.

"La música es algo maravilloso y si encima lo estás haciendo por una buena causa, pues doblemente satisfactorio", ha comentado en COPE Guadalajara Begoña García Valbuena, integrante del Coro El Carmen, organizador del evento, dejando claro que la recaudación no procederá de la venta de entradas, sino del donativo voluntario de cada asistente al concierto, ya que "ADACE pondrá una mesa a las puertas del salón de actos para que cada uno aporte lo que quiera o pueda".

Lo cierto es que, aunque para esta cantante guadalajareña, la música es siempre "dar vida, en cualquier estado de ánimo" y supone una gran ayuda "para gestionar tus sentimientos sean cuales fueren", en Navidad, "los corazones se ablandan un poquito más y es más fácil conseguir que la gente tenga ese gesto de solidaridad con esta causa o con la que sea".

El Coro Parroquia Santa Cruz de Azuqueca de Henares, el cantautor local Javier Matía, Wadi Group Music componen, junto con el Coro El Carmen, el cartel del IV Encuentro de Coros a beneficio de ADACE CLM, una asociación dedicada a la atención de "personas que, teniendo el cerebro sano, en un momento de su vida, como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, un ictus o un tumor, sufren secuelas de daño cerebral", ha explicado la terapeuta ocupacional de ADACE en Guadalajara, Jimena Solano, citando entre ellas, las "alteraciones sensoriales, motoras, cognitivas, emocionales, conductuales".

ADACE CLM Jimena Solano: "Se modifica la vida completa, no sólo de la persona que lo sufre, sino también de toda la familia"

Un cuadro de consecuencias adversas que, tal como ha lamentado Solano, "tiene una repercusión en la autonomía y en la independencia de la persona", modificándoles "la vida completa, pero no sólo de la persona que lo sufre sino también de toda la familia, porque hay un cambio de roles, hay un impacto económico, etc".

De ahí la importancia de "la información y la psicoeducación que se realiza desde el momento casi cero", ha subrayado la terapeuta ocupacional de ADACE Guadalajara, basándose en la experiencia de que "las familias muchas veces no entienden la complejidad de las secuelas, no saben cómo comunicarse y hay que dales pautas de cómo hacerlo", incluso, en el caso de que existan menores en ese núcleo familiar, se hace indispensable "ayudarles en el domicilio para que entiendan por qué su padre o su madre ya no es como era antes".

De este modo, el menú de servicios esenciales de la ADACE para afectados y familiares incluye "atención psicológica, grupos de apoyo a familias; en una fase más crónica, cuando han terminado su rehabilitación en el proceso agudo, se realiza una pequeña reevaluación donde determinamos de qué actividades se pueden beneficiar, ya sean talleres de estimulación cognitiva, habilidades sociales, piscina, cocina, ocio", ha apuntado Jimena Solano, ya que tras el daño cerebral sobrevenido es necesario "crear nuevas rutinas", teniendo en cuenta que la persona afectada "a lo mejor ha tenido que dejar de trabajar y ya no puede desempeñar lo que antes hacía, ya no puede hacer las actividades como antes las hacía".

En definitiva, los 193 socios de ADACE Guadalajara, de los que 95 son afectados de daño cerebral sobrevenido, agradecerán, al igual que los que forman parte de la asociación en toda Castilla-La Mancha, el dinero que se consiga recaudar en el encuentro coral de este sábado en el CMI, máxime cuando "cada vez llegan más familias a la asociación y los profesionales, que son una neuropsicóloga, una logopeda, una terapeuta ocupacional y una trabajadora social, tenemos que repartir la atención cada vez entre más personas", ha concluido Solano.