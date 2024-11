El consumo de porno por menores: la 'antilucha' contra la violencia de género

Un total de 42 mujeres han sido víctimas mortales de la violencia de género en este 2024 en España, si sumamos el caso de la joven de tan sólo 15 años que ha fallecido en la noche de este domingo en Orihuela, Alicante, tras ser acuchillada en el cuello presuntamente por el que había sido hasta hace unos días su novio, un joven de 17 años, que ya ha sido detenido.

Pese al Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017, así como de la legislación y recursos puestos en marcha para luchar contra ella, entre los que, por cierto, se cuentan los 10 Centros de la Mujer existentes en la provincia de Guadalajara, el número de víctimas mortales que se cobra la violencia machista en nuestro país asciende por decenas año tras año.

Por eso, en este 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido, entre cinco centros educativos de la región, al CEIP 'Alcarria', en la capital, en COPE Guadalajara hemos abordado una realidad más que preocupante que hace peligrar esa encomiable labor educativa en pro de la igualdad y en prevención de la violencia de género: el consumo de pornografía por menores.

Según las cifras que recoge el informe del Ministerio de Igualdad, "en 2024, los datos que encontramos nos indican que el inicio del consumo de pornografía se da a los 8 años, señalando algunos estudios que llegan a ser 9 de cada 10 niños y niñas", ha apuntado en Mediodía COPE en Guadalajara, la psicóloga Cristina Baeza, destacando, además, que "6 de cada 10 adolescentes admiten que ven porno y la mitad de ellos admiten que ven demasiado".

Seriti Psicología Cristina Baeza y Andrea del Río son psicólogas expertas en trauma y apego

Baeza ha añadido que, tal como recoge el documento ministerial, "el 70% de los chicos y de las chicas que reciben contenido pornográfico lo reciben de manera accidental" y que "el 56% de los jóvenes afirman que el porno influyen en cómo viven sus relaciones sexuales y consideran la pornografía como un espacio donde pueden resolver dudas".

Pero, sin duda, para esta psicóloga lo que resulta "alarmante" es que "el 90% de los padres y de las madres creen que sus hijos e hijas no ven porno".

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, el primer contacto con la pornografía es "sin querer, es decir, yo me meto en internet y de repente me encuentro con esta información", la primera consecuencia para ese menor consumidor es que su cerebro "no está preparado para sostener esa información", es decir, "no sabe dónde colocarlo, porque no tiene recursos", lo cual deriva en otras consecuencias, como "impulsividad, problemas afectivo-sexuales, además de fomentar prácticas de riesgo".

En este sentido, la especialista de Seriti Psicología ha advertido de que "en España, hay una tendencia clarísima de aumento de casos de transmisión de gonorrea, sífilis, clamidia, sobre todo en población joven".

Cristina Baeza: "Son vídeos de violencia sexual explícita infantil, que se justifican por aparecer bajo la actuación de un rol"

Y, por supuesto, en este 25N, Cristina Baeza ha denunciado de forma contundente que "en la pornografía, muchas veces, aparecen niñas y nosotras hablamos de vídeos de violencia sexual explícita infantil, que en nuestra sociedad se justifican por aparecer bajo la actuación de un rol", algo que esta favoreciendo además la perpetuación "de roles de masculinidad hegemónica y de feminidad silenciada".

Sin olvidar que "la pornografía distorsiona las relaciones de pareja, es decir, mis expectativas sobre el otro y mis derechos dentro de una relación", algo que provoca que la mujer quede expuesta "a factores de riesgo, sobre todo, en situaciones de violencia dentro de la relación de pareja".

Por su parte, la otra integrante del equipo de Seriti Psicología, Andrea del Río, ha lamentado que la exposición a redes, especialmente por parte de los más pequeños, "ha sido de una manera descontrolada y abrumadora" y, por tanto, ha apelado a la responsabilidad de los padres y de la sociedad en general para "ir tomando un poquito de conciencia social y responsabilizándonos todos de la parte que nos toca", marcando como un compromiso conjunto "recoger cable y poder poner límites y proteger a los menores frente a este tipo de exposición", así como adoptar "como adultos, los recursos suficientes como para afrontar preguntas incómodas por parte de los niños", para que "esas relaciones sexuales futuras puedan darse desde una seguridad".

"Que la única cifra sea 0" es el lema del Gobierno de Castilla-La Mancha para este 25N

Finalmente, en este 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer', ambas psicólogas expertas en trauma y apego han invitado a los oyentes de COPE Guadalajara "a reflexionar en qué podemos hacer cada uno para poder ser parte activa del cambio hacia la igualdad", basándose en que, aunque "llevamos mucho camino recorrido", todavía, "nos falta mucho por recorrer".