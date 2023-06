La Camada denuncia "saturación" de gatos en el albergue, muchos domésticos

La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Guadalajara, La Camada, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE Guadalajara' para denunciar la "saturación" de gatos que sufre el albergue que gestiona en la capital.

Según la vocal de su Junta directiva, Carmen Martínez San Bernardino, "hay 188 gatos; 108 en el albergue y 80 en acogida", habiendo entrado en el mes de mayo "30 cachorros, de los cuales, hasta el momento, sólo han sido adoptados 5".

La mayoría de estos felinos son "clarísimamente domésticos", es decir, que "bien han sido abandonados, bien se le ha perdido al dueño, que no tiene la posibilidad de recuperarlo porque nos los chipan, con eso de que como mi gato no sale de casa no le pongo chip".

De este modo, la integrante de La Camada ha lanzado un llamamiento a los ciudadanos de Guadalajara para disuadirles de que cuando vean un gato en la calle se lo lleven a su casa, sin más, porque "se lo quitan a la madre, con lo cual sufre el cachorro y sufre la madre y se satura el albergue".

Para evitar dichas consecuencias y, además, para que la tenencia de mascotas cumpla con la normativa y garantice la protección del animal, Martínez ha animado a la adopción "a través de las protectoras, porque ofrecen unas garantías que entre particulares no existen".

En este sentido, ha explicado que, siguiendo este cauce, nos aseguramos de que "el gato va a estar chipado, va a estar esterilizado y se van a evitar así camadas indeseadas; va a tener, al menos, garantizada la primera vacunación, incluso, si luego hay problemas, tienes un lugar de retorno, porque el animal puede volver a la protectora, con lo cual no se queda desprotegido ni te tienes que buscar la vida".

Además, en el sencillo, pero también riguroso, proceso de adopción que sigue La Camada, la única aportación económica que debe realizar el adoptante son "150 euros para ayudar a gastos veterinarios", de esta manera "el gato sale con su chip, con su cartilla veterinaria, con sus primeras vacunas y, o bien está esterilizado, o bien sale con el compromiso de esterilización, que estaría también incluido en esos 150 euros".

En definitiva, "si todo eso lo haces por tu cuenta, es infinitamente más caro", ha concluido la vocal de la Junta directiva de la Asociación Protectora alcarreña.