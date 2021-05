Asaja CLM acusa al gobierno de Sánchez de enfrentar a los agricultores por el agua

Asaja Castilla-La Mancha ha acusado al Gobierno central de enfrentar a los agricultores por el uso del agua, en vez de "buscar soluciones a los problemas" que existen en el país por "una mala gestión aplicada durante años".



El secretario general de Asaja en Castilla-la Mancha, José María Fresneda, ha lanzado estas críticas este martes en un comunicado, tras la manifestación que han realizado este lunes los regantes de Levante en Madrid ante los cambios en las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.



Fresneda ha recordado que en Castilla-La Mancha se firmó un Pacto por el Agua y ha lamentado que, en estos momentos, "los políticos se enfrentan para sacar rédito político sin acordarse" de dicho documento, a pesar de que a su entender es la ocasión de poner en valor ese pacto, porque "no se trata de recortar unos cuantos hectómetros cúbicos, se trata de que en Castilla-La Mancha se necesita agua con la que producir los alimentos que consume la sociedad".



Sin embargo, ha lamentado que en vez de centrarse en esta premisa, "se enfoca el debate entre desalación o trasvase, e incluso, en la defensa de los caudales ecológicos".



Por eso, ha exigido "que se abandone el debate estéril del agua que se marca en función de los votos y se trabaje en proporcionar a los agricultores y ganaderos de la región las mismas garantías que tienen en otras autonomías en las que la gestión del agua rentabiliza sus explotaciones".



La organización agraria ha recordado que esta región es cuenca cedente y, como tal, tiene prioridad y ha aludido a la Llanura Manchega, donde no "se cubre su histórico e injustificable déficit hídrico".



"El agua sí tiene solución, no así", ha afeado Fresneda, que ha acusado a quienes están al frente de la administración del agua de atender a intereses "que no son profesionales, sino políticos" y ha pedido "partidas concretas destinadas a la creación de infraestructuras en esta región, sin condicionantes para el sistema productivo y sin olvidar que se trata del sector primario, básico para el desarrollo socioeconómico de la región".



En cuanto a la Junta de Comunidades, Fresneda ha pedido que “trabaje dentro de sus competencias, pero que no dificulte en las tomas de decisiones y defienda los intereses del sistema productivo de la región”.