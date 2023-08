Antonio Barona: "No vemos transparencia ni democracia y falta diálogo con los grupos"

Tras la presentación este pasado lunes 14 de agosto de una moción de censura por parte del PSOE y de la Coalición Independiente Hablamos Almoguera contra la actual alcaldesa del municipio, Rocío López, del PP, el concejal socialistaAntonio Barona, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Guadalajara para explicar los motivos para dar ese paso, a diez días de que se celebre el pleno en el que se votará la moción.

"Lo primero que sufrimos fue un asalto al Ayuntamiento, por el que pedimos explicaciones; el secretario municipal nos instó a poner registro para que se investigase; pedimos un pleno de reprobación para que nos diera el equipo de Gobierno explicaciones y ahí empezaron una serie de trabas", recuerda Barona, lamentando que finalmente se celebró "un pleno en el que no estuvimos nadie de los grupos de la oposición".

Además, el candidato socialista almoguereño ha añadido que también pidieron a la Comisión de Cuentas que aclarara la modificación de los presupuestos, pero obtuvieron "una callada" por respuesta.

"No vemos ninguna transparencia y no vemos democracia y vemos que la gestión municipal no se comparte con los grupos, mientras que lo suyo es que hubiera un diálogo y más estando gobernando en minoría", ha subrayado.

En cualquier caso, si la moción de censura prospera, tal como Barona prevé, gobernaría en Almoguera la coalición PSOE-CIHGU, un matrimonio de conveniencia que, asegura, ha sido posible tras la renuncia del ex-alcalde Luis Padrino y de su equipo, ya que "con el anterior alcalde no se podía llegar a ningún acuerdo, porque entendíamos que sus políticas y las nuestras no coincidían prácticamente en nada, así que, ante su renuncia y la de su equipo, con esta nueva gente del grupo independiente hemos llegado a unos acuerdos y más o menos el objetivo de todos para el pueblo es muy similar".

En este sentido, el aspirante a ocupar la Alcaldía de Almoguera ha adelantado que su Gobierno de coalición tiene entre sus principales fines "intentar mejorar esto; volver a tener buenas relaciones con las instituciones; acabar los proyectos que tenemos ahí encallados, como la residencia y alguno más; transparencia; igualdad y también garantizar una gobernabilidad que veíamos que era muy difícil".

Cabe recordar que en las Elecciones Locales y Autonómicas del 28M ganó el Partido Popular en Almoguera con 4 concejales, frente a los 3 que obtuvo CIHGU y 2 el Partido Socialista. Quedaba así destronado Luis Padrino, que había sido alcalde durante 32 años bajo diferentes signos: PSOE, PP y, por último, Coalición Independiente Hablamos Almoguera.