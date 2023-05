Ana Guarinos: "El programa refleja las demandas, las propuestas y necesidades reales de Guadalajara"

A diez días de que se celebren las Elecciones Locales y Autonómicas, la cabeza de lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado en Herrera en COPE Guadalajara las líneas claves del programa con el que concurre a las mismas con la pretensión de arrebatar la Alcaldía al socialista Alberto Rojo. Un programa que, según Guarinos, "se ha inspirado en lo que la gente nos ha querido decir y refleja las demandas, las propuestas y necesidades que tiene la ciudad de Guadalajara".

Plan de choque contra las listas de espera y recuperación del convenio sanitario con Madrid



Entre las grandes preocupaciones expresadas por los vecinos y vecinas de la capital a la candidata popular durante estos días está "la sanidad", ya que, tal como ha indicado, el Hospital de Guadalajara "es en el que más hay que esperar para una intervención quirúrgica y las listas de espera se han multiplicado por dos en los últimos ocho años. Hemos pasado de tener 9.000 personas esperando para una intervención quirúrgica, una consulta o una prueba diagnóstica, a tener 18.300".

De este modo, Guarinos se ha comprometido a la puesta en marcha y mejora de todos los servicios del centro hospitalario, a la reducción de las listas de espera y a la recuperación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, "que para nosotros es fundamental".

Inseguridad ciudadana en Guadalajara

La seguridad ciudadana en Guadalajara es otro de los grandes ejes sobre los que pivota el programa electoral del PP, ya que, tal como ha asegurado la cabeza de lista, "hay una serie de barrios donde nos han trasladado la precupación de que es necesaria una mayor presencia de la Policía Local y, lógicamente, también de la Policía Nacional".

En este sentido, ha apuntado que "la criminalidad y la delincuencia se han incrementado en el último año en Guadalajara un 24%, que es una auténtica barbaridad" y ha hecho referencia al escrito que un grupo de comerciantes de la ciudad han enviado al Ayuntamiento "manifestando que actualmente están inseguros, que tienen que cerrar las puertas de sus negocios para abrirlas sólo al cliente, porque si no entra cualquier persona y les puede robar o alterar la normalidad en el desempeño diario de la actividad que realizan, por eso están pidiendo un mayor refuerzo y una mayor seguridad", una necesidad que, según Guarinos, también resulta evidente en "el parque de La Concordia, el parque Sandra y otros muchos".

Guadalajara limpia

En cuanto a limpieza, la aspirante a alcaldesa de la capital ha subrayado que "Guadalajara nunca había estado tan sucia como está ahora".

"Las calles no están limpias, pero es que, además, la ciudad no está mantenida. Podemos ir a una acera y a una calle y ver cómo no se ha realizado la labor de operación de asfalto, excepto en estos cuatro últimos meses; no se ha realizado tampoco una actuación de bacheado en los barrios de la ciudad; las zonas verdes están prácticamente dejadas, y si nos vamos al mobiliario urbano, da igual que sean bancos, papeleras o cualquier otra cosa, están absolutamente en las mismas condiciones, en mal estado", ha criticado, considerando que, por parte del equipo de Gobierno actual "ha habido dejadez, ha habido abandono, ha habido conformismo y comodidad a lo largo de estos cuatro años".

Revitalización del casco histórico

Otra de las prioridades contempladas entre las propuestas populares es la revitalización del casco histórico, a través tanto de "campañas promocionales relacionadas con el turismo, con el patrimonio, con las rutas gastronómicas"como fundamentalmente de la implantación de una política de "impuestos cero, para una rehabilitación de una vivienda o para la apertura de una actividad".

Pero, además, el plan del casco histórico contempla "la rehabilitación de todos los edificios que en estos momentos están cerrados y sin vida, como el antiguo edificio de Correos, el Ateneo Municipal, los antiguos juzgados y nuestro Mercado de Abastos", recordando que este último "fue una obra que realizó y recuperó el Partido Popular, en la que se invirtieron más de 1,2 millones de euros para la rehabilitación del Mercado".

Tras "dos licitaciones, dos fracasos por parte del actual equipo de Gobierno de Alberto Rojo", el Mercado de Abastos "sigue cerrado, sin uso al ciudadano", ha lamentado Ana Guarinos, comprometiéndose a recuperarlo.

Palacio Municipal de Congresos



La consolidación de Guadalajara como destino turístico, cultural, deportivo y gastronómico pasa, en el marco del programa del PP, por reforzar su marca como ciudad de congresos, con la construcción de un Palacio de Congresos, que, tal como ha aclarado la candidata popular a la Alcaldía, dista mucho del anuncio realizado por el Partido socialista de crear "un centro de congresos dentro de la Universidad".

Como muestra del potencial de la capital a la hora de asumir la organización de eventos y actividades que Madrid no puede absorber, por su cantidad, ha destacado "la magnifica gestióndel deporte durante los años en los que Eladio Freijo fue concejal de Deportes", que permitió que Guadalajara se convirtiera en Capital Europea del Deporte en el año 2018, año en el que la ciudad "fue capaz de absorber más de 230 actuaciones, con más de 250.000 personas y un retorno económico de más de 6 millones de euros para la ciudad". Un hito que podría repetirse en el caso de que se construyera el Palacio de Congresos, ya que, de este modo, "seremos capaces de absorber toda esa actividad congresual que Madrid no es capaz de absorber y sí puede absorber Guadalajara por su proximidad a la capital de Madrid, y eso será bueno para Guadalajara, para nuestra hostelería, para nuestro comercio y para todos en general", ha garantizado Ana Guarinos.

Finalmente, a pesar de que el empleo y la vivienda no son competencias directas del Ayuntamiento, "pero sí son de su incumbencia" -matiza- ambos ámbitos han encontrado su hueco en el programa electoral del Partido Popular elaborado de cara a los comicios del 28M.

Plan de Empleo Mixto

Con respecto a la creación de empleo en Guadalajara, la cabeza de candidatura ha considerado prioritario "ayudar a los autónomos, no ponerles pegas con unos trámites burocráticos que a veces son interminables, y también ayudar a los emprendedores con el comienzo de su actividad".

Pero sin duda, la estrategia estrella en este apartado, es el denominado "Plan de Empleo Mixto, de manera que una parte del dinero se destine al Ayuntamiento para contratar trabajadores desempleados, pero otra parte vaya a las empresas privados, es decir, se les ofrece la posibilidad de ayudarles para contratar a un trabajador durante un período de tiempo determinado: van a formar a este trabajador, incluso luego existe la posibilidad de que ese trabajador luego se quede aquí, una vez que ya está formado", ha explicado, asegurando que estos planes "producen una inserción del 50%, mientras que los planes del ayuntamiento producen una inserción mínima del 6%, lo dice el propio Tribunal de Cuentas".

Una fiscalidad "atractiva" y, en este caso, "el Plan estratégico del Corredor del Henares, para competir en igualdad de oportunidades con Madrid", así como "promover suelo industrial para que puedan venir empresas" son otras medidas propuestas por el PP para la creación de empleo y el asentamiento de empresas en Guadalajara.

Promoción de vivienda y oficina contra la ocupación ilegal

Las dos grandes líneas de acción en materia de vivienda diseñadas por el PP pasan, en primer lugar, por crear "ayudas para que, sobre todo, los más jóvenes se puedan emancipar" y, en segundo lugar, por "promover viviendas protegidas, porque a largo de estos últimos años no se ha hecho", ha señalado Ana Guarinos, adelantando que la zona elegida para ello es "el remate de las Cañas, que es donde tenemos suelo para poder realizar esa promoción de viviendas, por supuesto en colaboración público-privada".

Por otro lado, la ocupación ilegal de viviendas es también foco de atención electoral del Partido Popular, ya que, tal como ha argumentado su candidata, "a quien tiene su vivienda le ha costado mucho trabajo y mucho sacrificio tenerla, adquirirla y pagarla, o incluso a sus padres, como para que venga alguien e ilegalmente se la ocupe".

De este modo, con el objetivo de contribuir a "poner fin a lo que no es un derecho, sino un delito", el PP va a poner en marcha "una oficina municipal para atender y asesorar a todos aquellos propietarios que ven cómo su vivienda ha sido ocupada".Medida que, según Ana Guarinos, contrasta con la actitud del Partido socialista con respecto a este asunto, que "nunca ha estado a favor de los vecinos con la ocupación ilegal de vivienda; se ha puesto siempre a favor del okupa y nunca ha hecho nada para defender a aquellos propietarios a los que, de forma ilegal, les han ocupado, usurpado una vivienda".