Alquilar en Guadalajara: "Decenas de llamadas en menos de una hora"

La situación de la vivienda en Guadalajara es complicada sobre todo para los inquilinos. Guadalajara es una de las ciudades de España en las que más crece el precio del alquiler. Lo vemos en los portales web de alquiler y en las inmobiliarias, de hecho, fíjate, un informe de Idealista ha concluido que Guadalajara es la provincia de castilla la mancha donde más rápido crecen los alquileres exprés, es decir, aquellos que no duran en los portales inmobiliarios ni 24 horas. Fíjate, el 24% de los anuncios de alquiler que se publicaron en el primer trimestre del año se desubicaron, ya con inquilino apalabrado, antes de que terminase el día. La demanda es estratosférica en Guadalajara, mucho más alta que la oferta y eso sube los precios. En COPE Hemos hablado con Jacobo Riendas, gerente de Estilo Inmobiliaria, asegura que en menos de un día, por un piso en alquiler puede recibir "decenas de llamadas, en una hora o menos sale de publicación. En muy poco tiempo realmente puedes tener cerca de unos 40 o 60 contactos".

Esa es al realidad, el mercado inmobiliario en nuestra provincia está muy tensionado. Encontrar piso es tarea imposible y "nos hace falta vivienda para poder diluir la gran demanda que hay". Hay trabajo en Guadalajara y la demanda supera a la oferta, "los precios están subiendo", explica Riendas.

guadalajara como ciudad dormitorio dispara el precio del alquiler

¿Por qué ocurre esto? La inversión de empresas en Guadalajara atrae a nuevos vecinos, nuevos trabajadores que buscan donde quedarse. Es sumado a la cercanía con Madrid, el efecto de la capital atrae a Guadalajara a muchos madrileños que optan por mercados inmobiliarios más baratos a costa de bajar a la capital todas las mañanas a trabajar. Son muchos los que usan Guadalajara como ciudad dormitorio. Todo esto es el sumatorio de una fórmula perfecta que desemboca en la subida de los precios: más oferta, menos demanda y los pisos vacíos: "Hay propiedades que no desean alquilar porque se encuentran con una inseguridad jurídica que da miedo, no quieren encontrarse con ese patrimonio enturbiado por una persona que no te pague y que no sale de ahí y cuesta una barbaridad".

El alquiler se dispara en Guadalajara

Con tanta demanda, es economía básica, los precios se ven afectados. Sin oferta, el precio de la vivienda sube. En portales inmobiliarios no encontrarás nada por debajo de los 600 euros en ciudades como Guadalajara, "en características normales con tres dormitorios y plaza de garaje estaríamos rondando los 800 euros". Un precio que no dista mucho de lo que encontramos en Azuqueca de Henares, aún más cerca de Madrid.

Jacobo no tiene una bola de cristal pero entiende que la tendencia es claramente al alza. La tensión del mercado responde también a cómo están las cosas fueras de nuestras fronteras provinciales. La crisis, el riesgo en Europa... todo influye: "Todo apunta a que la tendencia es hacia arriba", asegura, "luego no sabremos qué puede pasar, influye todo". Si hay trabajo, habrá gente, "y yo creo que todavía irá a más, quizá no en un porcentaje tan alto como este último año".