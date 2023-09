En este jueves 7 de septiembre, a las 20:00 horas, el encargado de dar comienzo oficial a las Ferias y Fiestas de la capital en honor a la Patrona, la Virgen de la Antigua, es el Jefe de Pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara, Alfonso Ortigado. Una responsabilidad que el especialista alcarreño asume con nerviosismo, pero también con "muchísima ilusión" y luciendo la flamante Medalla de la Cofradía de la Virgen de la Antigua que recibió este pasado sábado.

"Cuando la recibí pensé en mi madre, que era una gran devota, y ahora llevaré esa Medalla con mucho honor y con mucho orgullo el resto de mi vida", ha dicho emocionado en los micrófonos de Mediodía COPE Guadalajara.

Y es que, para este distinguido pediatra y Doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad de Alcalá, las emociones no están reñidas con el rigor y la profesionalidad en su campo médico, más bien todo lo contrario. De hecho, su eterna y contagiosa sonrisa se ha convertido desde hace muchos años en parte esencial del tratamiento administrado a los pequeños pacientes que pasan por su consulta, muchos de los cuales "ya no son tan niños, sino adolescentes, incluso padres" que forman parte, por qué no, de las diferentes peñas de la ciudad.

El pediatra Alfonso Ortigado Matamala en COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

"Me encantaría pertenecer a una peña", ha confesado Ortigado, resignado ante las renuncias que se ha visto obligado a hacer por su compromiso laboral, pero aliviado por la sensación de ser "de todas, porquehe visitado todas y en ellas tengo grandes amigos y familiares".

No en vano, para este simpático pediatra "las peñas son un grupo de amigos, pero también una gran familia y dan a Guadalajara en Ferias y Fiestas un ambiente espectacular y son la fuente de energía".

Sin embargo, a pesar de no haber vivido como peñista las fiestas de la ciudad que lo vio nacer un 28 de abril de 1967, el pregonero de la Semana Grande de Guadalajara 2023 no ha dejado de sentir la vibración de estos días tan especiales disfrutando de diferentes actividades que ha podido ir encajando en su agenda laboral y familiar a lo largo de todos estos años.

Las Fiestas de Guadalajara "son un 24 horas abierto, un non-stop, es decir, empiezas con los encierros, que son algo que a mí me ha encantado de pequeño, pero no el encierro en sí, sino esos minutos previos en los que veía a la gente cómo se preparaba", ha recordado,aunquereconociendo que jamás ha corrido encierros, que, por cierto, se convierten, de nuevo, en el punto de inicio de la siguiente jornada festiva, después de participar en otras muchas actividades "de día, de tarde, de noche, como los conciertos, que dan un ambiente de fiesta también tremendo".

Alfonso Ortigado con el equipo de COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

En definitiva, para Alfonso Ortigado, las Ferias y Fiestas de Guadalajara "son la gente y estar en la calle, con todas las actividades que va a haber para todos", cumpliendo con el compromiso básico "de formar parte activa de estos días felices de nuestra gran ciudad", porque si hay algo que tiene claro este cardiólogo pediátrico es que "la vida es bonita y hay que vivirla intensamente cada día, porque cada día es un regalo que tenemos y las Ferias y Fiestas de Guadalajara son esos momentos en los que tenemos ese cóctel de explosión de las hormonas que son de la felicidad".

Por eso, la mejor prescripción médica de Ortigado para sus convecinos es tomar durante estos días un poco del "cóctel compuesto por serotonina, dopamina, endorfinas y oxitocina, que harán que tengamos momentos felices para recordar" de esta semana festiva, en la que deben imperar el "compañerismo" y la "alegría", pero también la "generosidad" y el "respeto".

"Que demos lo mejor de cada uno; hay que ser feliz" será el principal mensaje que Alfonso Ortigado, The Boss, compartirá con todos los guadalajareños esta misma tarde en un Pregón que, a buen seguro, concluirá con el mismo "¡Viva la Virgen de la Antigua!" que ha exclamado en las ondas de COPE Guadalajara, en la víspera del Día Grande en honor de la Patrona de Guadalajara.