Según las cifras recogidas y hechas públicas por su Oficina de Turismo, Sigüenza ha recibido la visita de 115.434 personas a lo largo de 2019. Se trata del séptimo mejor registro de la serie histórica, que recaba datos desde 1996, y, además, la mejor cifra turística de los últimos 10 años para la Ciudad del Doncel.

Según la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, "el Año Jubilar ha sido muy interesante y ha atraído a muchos visitantes a la Ciudad, aunque ya nos planteamos en el horizonte de 2024 la celebración del Noveno Centenario de lo que fue la Reconquista de Sigüenza, y digo en el 2024 porque es en realidad cuando se conmemora, pero, ya en la Fiesta de San Vicente, que celebraremos el próximo día 22 de enero, queremos empezar a hablar de ello, para que se oiga y planificar una serie de actividades".

COPE GuadalajaraCOPE Guadalajara

Sin embargo, aunque las cifras que arroja el Turismo seguntino son, tal y como ha subrayado la primera edil, "dignas de remarcar, especialmente las del otoño que ha sido buenísimo", no evitan que, desde el Ayuntamiento de la Ciudad del Doncel, se planteen nuevas propuestas y reclamos para atraer visitantes con intereses diferentes, según ha explicado Merino: "superar esa barrera de los 115.000 no se hacía desde hace ocho años y yo creo que, incluso, debemos ir tomando medidas para hacer una ciudad, no sólo interesante en lo patrimonial y en lo cultural, que ya lo es y ya recibimos muchos visitantes por ello, sino hacer un poco de hincapié en lo lúdico, en que seamos una ciudad a la que también se venga a comer, a beber, a vivirla, a estar en las calles y a disfrutar de la Naturaleza, y sinceramente creo que es una asignatura pendiente para nosotros".