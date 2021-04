La Agencia Europea del Medicamento(EMA) ha concluido que existe una "posible relación" entre la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 y los coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas, pero considera que su beneficio sigue estando por encima del riesgo de un efecto secundario.

Según las conclusiones alcanzadas por el comité de seguridad (PRAC) de la EMA, los coágulos de sangre “inusuales” con bajas plaquetas “deben incluirse como efectos secundarios muy raros” de la vacuna de AstraZeneca, en base a “todas las pruebas disponibles actualmente”, incluyendo el asesoramiento de un grupo especial de expertos.

Los ministros de Sanidad de la Unión Europea se van a reunir de forma urgente a las 18.00 horas de hoy para analizar esta situación que, como no es de extrañar, ha generado no poca inquietud, incluso temor, entre los ciudadanos llamados a ser inyectados con esta vacuna ante la posibilidad de sufrir estos efectos adversos.

En Mediodía COPE Guadalajara hemos hablado con el Catedrático Emérito en Microbiología de la Universidad de Alcalá, licenciado en Ciencias Biológicas y Doctor en Farmacia, Fernando Laborda, que ha insistido en que "la vacuna de AstraZeneca es segura", ya que, tal y como ha explicado, "la proporción que están dando es de un caso de trombosis entre un millón de vacunados y en España, aproximadamente, por cada millón de españoles han muerto ya del orden de 2.000 personas por la COVID-19, o sea que el beneficio-riesgo es muy elevado a favor del beneficio".

En cualquier caso, Laborda ha alertado sobre los posibles síntomas que nos indiquen que se pueda haber originado una trombosis tras la administración de la vacuna.

"Se trata de síntomas que generalmente aparecen a partir del quinto día, como dolores de cabeza muy severos, muy graves, visión borrosa, dificultad para respirar, para hablar, dolor de pecho muy intenso, y, más que dolor de piernas, hinchazón grave de las mismas", ha apuntado, aconsejando, en caso de que aparezca dicha sintomatología, "acudir a su médico", que es quien podrá determinar si se trata realmente de una trombosis.

En caso positivo, el microbiólogo alcarreño de adopción ha lanzado un mensaje de tranquilidad, ya que "hay un tratamiento a base de inmunoglobulinas y a base de anticoagulantes que puede hacer revertir toda esa sintomatología y se puede quedar en un simple susto".

Con respecto a otro tipo de síntomas que se producen en los primeros días de inyectar la vacuna "como son dolor de cabeza, fiebre, que son parecidos a la gripe, no tienen importancia, ya que son los efectos secundarios normales".

En cualquier caso, recibamos una u otra marca de vacuna contra el COVID-19, lo que ha querido dejar claro Fernando Laborda es que "una vez que te has vacunado, desde que te has puesto la primera dosis, yo diría que hasta un mes o mes y medio después, no estás totalmente cubierto, en el sentido de que las vacunas no protegen del todo; hay que esperar un cierto tiempo hasta saber que estás ya inmunizado porque tardan un cierto tiempo en aparecer todas las defensas que nos van proteger".

Aun con todo, nuestro experto ha concluido que "aunque no protejan al cien por cien, si te contagias, la sintomatología será mucho más leve y no tendrás síntomas graves".