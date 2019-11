¿Por qué llamamos Vía Láctea a nuestra galaxia? y ¿qué tiene que ver ésta con una lechuga? ¿Sabías que cerdo y seda proceden de la misma palabra? o, incluso ¿qué es, en realidad, la felicidad? Son algunos de los interrogantes que encuentran su respuesta, precisa y certera, en "Latín Lovers", el nuevo libro de Emilio Del Río.

A lo largo de sus 53 capítulos, el Doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de Filología Latina de la Universidad de La Rioja confiesa su amor por la cultura clásica y despliega su vocación de difundirla a través de una gran dosis de humor y de sorpresa.

"De Asterix al Brexit", "Sobre esta pizza edificaré el Imperio romano", "El latín es la leche" o "De Espartaco a Grease" son los títulos de algunos de los capítulos que componen este libro divertido y divulgativo, en el que no faltan referencias al cómic, al deporte, a la economía, a la comida, al cine, a la música y a los programas de televisión. No en vano, el escritor logroñés es buen conocedor de los medios de comunicación, especialmente de la radio, ya que es colaborador los fines de semana del programa de RNE "No es un día cualquiera", con su sección "Verba volant" ("las palabras vuelan"), dedicada al latín y a la cultura clásica.

Pero además, Emilio Del Río, que ha sido diputado y senador por La Rioja, no ha tenido reparos en poner nota al nivel de oratoria de los actuales líderes políticos que, según el autor, "es aceptable, pero también mejorable y es muy importante que tengan un buen nivel de oratoria y de comunicación, ya que, ya lo decían los clásicos, la Política es también didáctica y tiene una parte pedagógica muy importante, por eso hay que saber explicar y argumentar bien, dado que la confianza y la coherencia es lo más importante en Política".

Precisamente, en este sentido, Del Río ha criticado que las campañas políticas adolecen de un exceso de eslóganes y de falta de argumentos y ha explicado que "en latín argumento significa sacar brillo a las ideas y, en cambio, eslogan viene de la palabra celta que significa grito de guerra, así que necesitamos más argumentos y menos eslóganes".

