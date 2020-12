El Albacete busca un técnico con contenido, incansable, agitador y ambicioso

Hoy en “Deportes COPE Castilla-La Mancha” te contamos que Toni Cruz, nuevo director deportivo de la entidad albacetista, quiso comparecer ante los medios. Más que una presentación al uso, lo que quiso el nuevo ejecutivo del Club fue explicar y detallar el porqué de las últimas decisiones y avanzar el presente más inmediato de la entidad. Un presente que pasa por encontrar al técnico ideal y que encaje en un perfil que el nuevo director deportivo tiene muy claro.

“Queremos un entrenador con mucho contenido. Un entrenador que sea incansable porque lo vamos a conseguir, pero esto va a ser largo y necesitamos un entrenador incansable. Un técnico capaz de agitar el vestuario con su contenido. Y un entrenador que perciba que no solo viene a sacar al Alba de esta situación sino que sienta que es también su única oportunidad para estar en el fútbol profesional. Es el perfil que estamos buscando. Necesitamos bastante agresividad para salir de esta situación”, explicó. “El Albacete necesita de un técnico con una continuidad en la motivación propia, porque esta temporada va a haber fluctuaciones emocionales que no pueden afectar al líder del vestuario”.

“Soy consciente de que no vamos a incorporar a un cuerpo técnico o a jugadores en los que estaremos todos de acuerdo. No busco eso. Estoy buscando que cuando pasen las semanas todos estemos de acuerdo en que fue la mejor elección. No vengo a contentar a nadie, sino a que el Alba salga de esta situación”, culminó.

Indicó a su vez, Toni, cuál es su objetivo en lo futbolístico. “Quiero que dentro de cinco meses se reconozca al Alba hasta jugando sin camiseta. Quiero que se tenga una identidad propia. Yo era un admirador del Queso Mecánico de Benito Floro y era un equipo reconocible”.

Se le cuestionó sobre el mercado invernal que afrontará la entidad. “El corto e inmediato plazo es traer al jefe del equipo, estando un club de 80 años de historia por encima del equipo. Respecto al mercado de invierno, me gusta el ajedrez y cuando compito no me gusta anticipar ningún movimiento. El Albacete es el último clasificado y atraer a determinados futbolistas es tremendamente difícil, y no hablo del aspecto económico. Aún así, hablar de esto es perjudicar de cara a los partidos que nos quedan y que no están perdidos antes de enero. Partidos que no vamos a tirar. Los jugadores han demostrado que han sido capaces, lo han demostrado con Garai, de revertir una situación así. Lo que está claro que no estamos aportando lo que se espera y habrá que hacer lo necesario para que creemos un nuevo contexto”, analizó.

En cuanto al evidente problema con el gol que está arrastrando el equipo, Toni indicó: “Los números son objetivos y me preocupa nuestro comportamiento en ambas áreas. Estamos entre los tres últimos clasificados en todos los parámetros de juego que podáis imaginaros. No creo que solo sea el problema de señalar a uno o dos futbolistas. Es un tema más profundo. Por eso queremos que el técnico que venga domine muchísimas facetas y lo que más me preocupa y quiero es que el equipo tenga ambición y el jefe del equipo tenga una motivación que redoble la nuestra. Sé que todos trabajan, pero hay que encontrar la manera de que los jugadores trabajen 25 horas al día”. “En estos momentos necesito que cada uno sea líder de sí mismo porque necesito que den más de lo que están dando cada uno de ellos. Lo que es cierto es que con lo que estamos dando hasta ahora no nos da. No basta con hacer un poco más, necesitamos hacer muchísimo más que el rival. Necesitamos un extractor de rendimiento”, analizó.

El director deportivo pidió unidad. “Juntos somos más y ahora hay muchísimo en juego”. Y hablo sobre su decisión de aceptar el cargo. “Fue todo muy rápido. Si estoy aquí es porque mi relación con el Albacete solo la conozco yo y está llena de razones futbolísticas. Crecí como entrenador y tuve alguna conversación con Benito Floro, que ni él recordará. Para mí es muy fácil haber aceptado venir aquí porque ustedes quieren al Alba, pero los que somos de fuera y tenemos una relación con un club sabemos que hablamos con un club con un poso futbolístico grande. Es un reto difícil, pero creo que es apasionante. Además me he encontrado con la amabilidad de gente del club y con cimientos. Hay muchas cosas que hacer, pero muchas cosas ellas. No hizo falta convencerme mucho. Ni siquiera mis hijos sabían que venía, les llamé de camino al aeropuerto. Creo en este proyecto y creo que tengo la obligación de ayudar y ser una persona más en intentar encauzar un rumbo que se está complicando. No se va a solucionar en dos semanas, es largo”.