Sergio y el reto de jugar sin ver: "No quiero jugar un Pokémon para ciegos, quiero jugar al de siempre"

¿Es posible jugar a videojuegos sin la vista? Quizás creas que es algo muy difícil, lo es, pero no imposible. Por lo menos para Sergio Vera, orientador educativo, lector empedernido y un amante de los videojuegos. A sus 38 años, este conquense ha convertido su historia personal en un proyecto pionero: 'Videociegos', una iniciativa para analizar, difundir y asesorar sobre la accesibilidad de los videojuegos.

La historia de vida de Sergio

La vida de este conquense dio un giro radical en su juventud. Perdió la vista a los 18 años por una negligencia médica, nos lo contaba en COPE Cuenca “yo estaba estudiando medicina en Madrid y de repente, todo cambió. Tienes que aprenderlo todo de nuevo, como un bebé, pero con 18 años. No sabes salir de tu casa, ni manejar un ordenador...”.

Desde siempre las dos grandes pasiones de Sergio han sido la lectura y los videojuegos, en ese momento tuvieron que quedar en pausa. Pero poco a poco fue “la lectura quien me salvó la salud mental, me ponía audiolibros y me evadía. En cambio, los videojuegos los di por perdidos”. Sin embargo, la tecnología, el tesón y una buena dosis de creatividad cambiarían de nuevo su destino.

The Last of Us, el punto de inflexión

El punto de inflexión llegó en 2020 con el lanzamiento de The Last of Us Parte II, un videojuego de acción que incluía un nivel de accesibilidad sin precedentes. Sergio nos contaba que “marcó un antes y un después. No era un juego exclusivo para ciegos, sino uno diseñado para todos, con ayudas para que personas con discapacidad visual pudiéramos jugar”.

¿Cómo se consigue algo así? Sergio lo explica: “La clave es la sonificación, que son estímulos sonoros que te indican qué hacer: cuándo saltar, atacar, agarrar objetos…”. También son esenciales otras herramientas como los lectores de pantalla, la asistencia de navegación y modos de escucha mejorada, que permiten detectar objetos o enemigos como si de un radar se tratara, "el juego también utiliza vibración del mando y sonido envolvente, y tiene un glosario de sonidos que te ayuda a identificar cada interacción”, detalla este conquense.

Hay que quedarse con tres pilares claros. Sobre todo porque así es como nace 'Videociegos'. El primer pilar es el análisis. “Tengo una sección pionera de análisis de accesibilidad en Hobby Consolas, el primer medio generalista en español que lo hace de forma regular”. El segundo es la difusión. “Queremos concienciar a los desarrolladores y también al público. La inclusión no pasa solo por hacer juegos especiales, sino por incluir la accesibilidad en los juegos que ya existen”. El tercer eje es el asesoramiento. Sergio colabora con estudios y compañías como Sony o Xbox y, actualmente, trabaja con dos proyectos españoles.

LA INCLUSIÓN

El objetivo final está claro: la plena inclusión. “Ya existen audiojuegos pensados para personas ciegas, pero eso no es lo que buscaba, yo no quiero una versión adaptada de Pokémon solo para ciegos, quiero poder jugar al Pokémon que juega todo el mundo y con todo el mundo”.

Este principio lo llevó a organizar en 2023 lo que podría ser la primera feria de videojuegos inclusivos del mundo, celebrada en Cuenca. “Fue un éxito total. La actividad estrella fue un torneo de Mortal Kombat para personas sin discapacidad pero con los ojos tapados”.

Más allá del mundo del videojuego, la historia de Sergio es un ejemplo de superación personal. “Tengo dos carreras, tres másteres y un doctorado, y trabajo como orientador educativo en el instituto Alfonso VIII, en Cuenca”. También dirige el club de lectura Las Casas Ahorcadas, referente nacional desde 2010, y organiza un festival de literatura negra.