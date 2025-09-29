Omoda y Jaecoo llegan a Cuenca de la mano de Monecar con un nuevo concesionario

El grupo Monecar ha inaugurado oficialmente el primer concesionario Omoda Jaecoo en la provincia, un proyecto que acerca a la capital conquense dos marcas de automoción pertenecientes al gigante chino Chery, el mayor fabricante de coches del país asiático.

La cita de presentación se celebró el pasado jueves en las nuevas instalaciones, ubicadas en la Avenida de la Cruz Roja Española número 21. Alrededor de 300 personas asistieron a este evento que contó con la presencia de autoridades locales, representantes de la marca en España y clientes.

El gerente de Monecar, Fidel Monedero, ha destacado la apuesta de estas firmas por la tecnología, el diseño y la sostenibilidad. “Estamos hablando de coches con garantía de siete años, servicio postventa rápido y recambios en menos de 24 horas. Queremos que el cliente conquense tenga plena confianza en estas marcas”, ha señalado.

Los primeros modelos disponibles son los Omoda 5 y Omoda 7, junto a los Jaecoo 5 y Jaecoo 7, aunque la previsión es que en menos de un año se incorporen hasta cinco modelos diferentes de cada marca. Con precios que parten desde los 20.000 euros, Monecar confía en que estos vehículos se conviertan en una opción competitiva para quienes buscan innovación sin renunciar a la fiabilidad.

Con más de cincuenta años de trayectoria en la automoción, el grupo conquense refuerza así su presencia en el sector sumando Omoda y Jaecoo a su cartera de marcas, en la que ya están Mercedes y Kia. Puedes consultar toda la información en www.omoda-jaecoo.es.