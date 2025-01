Incomunicados en este pueblo de Cuenca: "Sin cobertura móvil, ni servicio de teleasistencia para los más mayores"

La pequeña localidad de Beamud se ha quedado sin cobertura en el teléfono móvil y también sin señal de televisión. No es la primera vez que esto ocurre en este pequeño municipio de apenas unos 40 habitantes, algo que está causando muchos problemas, sobre todo a sus vecinos más mayores que son quienes necesitan más ayuda. Su alcaldesa, Raquel Oliver nos contaba en COPE que no sabe que ha podido suceder “no tenemos cobertura de telefonía móvil, no tenemos Internet, obviamente, y nos hemos quedado también sin los canales de televisión”.

¿Desde cuándo está sucediendo?

Cabe destacar que no es la primera vez que esto pasa porque en Navidad se quedaron incomunicados. “Del 25 al 30 de diciembre, durante cinco días con sus días y con sus noches correspondientes, y esto me gustaría señalarlo, pues nos quedamos sin cobertura, pero no fue la última vez. También en julio estuvimos otros cuatro o cinco días sin cobertura móvil. Entonces es una situación recurrente y creemos que es inadmisible”

En esta ocasión, llevan desde “el lunes a las 12 de la mañana”. Hay gente mayor en el municipio que para poder llamar tienen que trasladarse varios kilómetros, doce mínimo, y lo peor de todo, la teleasistencia que no funciona. “Tenemos en concreto una persona que tiene un botón de teleasistencia, que vive con su hijo, el hijo se va a trabajar por las mañanas y esa señora se queda completamente incomunicada. En el momento que le sucediera cualquier cosa, se cae o tiene una situación de emergencia, pues hasta que no viniera el hijo por la tarde, pues ahí está la señora sin poder hablar con nadie”, comentaba la alcaldesa de Beamud.

LA COMPAÑIA DE TELéFONO

Aunque se han puesto en contacto en numerosas ocasiones con las compañías de teléfono, Raquel asegura que no les “explican nada, simplemente al cabo de los días se arregla la situación, cinco, seis, cuatro, tres, los días que sean, y nadie se pone en contacto con nosotros para explicar cuál ha sido el motivo. Ahora nos dijeron que estaban en ello, que lo sabían que estaban en ello, pero bueno, en ello llevan ya dos días”.

Un pueblo que todavía no tiene fibra óptica, “como consecuencia de eso, el sistema de telecomunicaciones que tenemos es obsoleto y arcaico, cada dos o tres se nos va y no entiendo que en el 2025 sigan existiendo pueblos sin esta infraestructura básica”.