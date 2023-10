Cristina Báguena, tras superar el cáncer: “En mi libro puedo hablar de ello sin llorar”.

Lo recuerda como algo muy traumático porque fue una cosa detrás de otra. Cristina Báguena, de 43 años y natural de la localidad conquense de Majadas, nunca pensó en que el cáncer llegaría a su vida.

Y es que a una de cada ocho mujeres nos puede tocar. No avisa, no llama a tu puerta, y no te espera. El cáncer de mama es ya la enfermedad más frecuente del mundo.

Cristina tenía muchas ganas de quedarse embarazada y cuando lo consiguió a los 41 años, todo se volvió negro. Contaba a COPE que “estaba de cuatro meses y un día estando en casa, rompí aguas, fui corriendo al hospital y ahí me dijeron que perdí a una niña”. No le dio tiempo a recuperarse de este shock traumático cuando en la recuperación “en una de las pruebas que me hicieron, apareció”.

No pensó que fuese cáncer

Esta conquense aseguraba que “empecé a notar algo en el pecho, lo tenía muy hinchado, pero lo achacaba todo al aborto y a la medicación. Me hice una mamografía y ya se vio directamente una lesión bastante grande y empezó todo el proceso de médico, oncólogo, era un cáncer de mama que lo tenía cierto tiempo, quizás dos o tres años, pero nunca me había dado ninguna señal, no me dio la cara”.

Cristina, tras superar el cáncer: “pecamos mucho de no explorarnos y no hacernos una mamografía a tiempo".

Tratamiento y operación

Cualquier mujer que se detecte un cáncer en la mama tiene que pasar por un duro proceso, en mayor o menor medida y según la afectación de la enfermedad.

Cristina nos contaba que “tuve ocho sesiones de quimioterapia y luego me dijeron que de cara a la operación me podrían quitar solo el trocito, ponerme un expansor o ponerme una prótesis. Se podría hacer en el mismo momento o más adelante y al final tuve suerte, aunque las sesiones de quimioterapia fueron difíciles, me retiraron la mama y me pusieron la prótesis en el mismo momento de la operación, y luego radioterapia. Todo este proceso duró ocho meses, entre sesiones de quimioterapia, la operación y la radioterapia”.

Embarazada de Diego

El deseo de Cristina siempre fue ser madre y tras ese aborto previo a todo el proceso de cáncer, le explicó a su oncólogo que le gustaría intentarlo “el oncólogo me dijo que sí, que habría que cambiar el plan de tratamiento, poner uno más flojo y así lo organizamos. He tenido que esperar dos años para poderme quedar embarazada. La famosa pastilla que tomamos las mujeres tras el cáncer entre cinco o diez años, he tenido que dejarla y la volveré a retomar cuando dé la luz”.

La llegada de Diego, en pocos días, ha sido un halo de luz para todos. “Había gente que se pensaba que después de este cáncer no podría tener hijos y cuando dimos la noticia fuimos fue sorprendente, a la familia le ha hecho mucha ilusión, está siendo muy bonito”.

Libro

Con el fin de ayudar a otras mujeres, Cristina Báguena ha escrito el libro: 'Cáncer de mama. Diario de una mujer de 41 años’.

Cuando te da la noticia, nadie se lo espera y te preguntas “¿por qué yo? ¿Porque me ha pasado a mí después del aborto? Al final pasas estos días malos, tienes que hacerte a la idea de lo que hay, y algo en ti siempre te dice que 'para adelante'.

Con este libro esta conquense se ha desahogado, ha podido hablar del cáncer sin llorar y en su libro da varios consejos para familia, amigos y al entorno que te rodea.