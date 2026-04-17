Un conquense se lanza a descender 76 barrancos en un año para hacerlos más seguros y protegerlos

El conquense Juan Olivas ha puesto en marcha el proyecto ‘Castilla-La Mancha, Agua y Roca’, un reto que busca descender los 76 barrancos referenciados en la región en solo un año. La iniciativa tiene como objetivo revisar y actualizar la información sobre estos enclaves, mejorar la seguridad de los deportistas y fomentar la conservación del entorno natural.

Descenso de barrancos Juan Olivas

El proyecto nace de la necesidad de actualizar datos que, según Olivas, “llevaba sin actualizarse un tiempo”. A raíz de las últimas “DANAS, inundaciones y lluvias potentes”, muchas instalaciones han podido verse afectadas. “Quiero revisarlas para ver que está todo bien”, afirma el deportista sobre el estado de los anclajes y los tracks GPS de las rutas.

Documentación para un deporte más seguro

El trabajo de campo es metódico. Antes de cada descenso, Olivas recopila toda la información disponible sobre el barranco. Una vez en el terreno, toma fotografías, vídeos y documenta el estado de las instalaciones. Con todo ello, elabora un informe para detectar deterioros o proponer mejoras, un material que después pone “a disposición de la Federación y de aquellos deportistas que quieran verlo”.

Para difundir los resultados, ha creado un perfil en Instagram, un canal de YouTube y una cuenta en Wikiloc, donde va colgando los tracks actualizados de los accesos y retornos de cada barranco.

25 barrancos descendidos desde febrero

Aunque el reto estaba previsto para enero, las lluvias retrasaron su inicio a febrero. Desde entonces, el avance ha sido notable. “Actualmente llevo 25 ya descendidos”, confirma Olivas, quien explica que el proceso de edición de los vídeos es más lento que los propios descensos, con 13 o 14 vídeos ya publicados en su canal.

El esfuerzo físico es considerable, con jornadas en las que desciende hasta tres barrancos si la proximidad lo permite. El proyecto también tiene un componente de exploración, ya que se ha encontrado con cañones referenciados de los que no existían datos, lo que le ha llevado a investigar si “tienen algún tipo de interés deportivo” para proponer su equipamiento.

Conservación y respeto por el entorno

La provincia de Cuenca, un referente para el barranquismo, cuenta con 27 cañones catalogados. Sin embargo, algunos presentan restricciones vigentes desde 2021 por la presencia de aves o especies protegidas. Olivas espera que, a través de la federación, se pueda contactar con las autoridades de medio ambiente para aclarar si estas limitaciones han cambiado.

Juan Olivas Castilla-La Mancha Agua y Roca

Finalmente, uno de los pilares de ‘Agua y Roca’ es fomentar “un uso razonable de estos entornos”. El deportista hace un llamamiento a la comunidad para que se cuiden los espacios, no se deje basura y, sobre todo, que si existe algún tipo de restricción, “que se respete”.