¿Ver osos pardos de cerca? En este espectacular parque natural de Cuenca es posible: una pasarela panorámica acompañada de linces y lobos ibéricos

El parque cinegético de El Hosquillo, ubicado en el corazón de la Serranía de Cuenca, inicia una nueva temporada este 19 de marzo tras su tradicional cierre invernal. La reapertura llega en un momento de crecimiento, después de haber superado el récord de 17.200 visitantes el año pasado, y en plena ejecución de una de sus reformas más importantes: la del 'rincón del buitre' para mejorar la observación de los osos.

Una reforma clave para los osos

La actuación principal se centra en la reforma integral del 'rincón del buitre', que incluirá la construcción de una pasarela panorámica accesible. Según ha explicado el director técnico del parque, Fernando García Porras, el objetivo es transformar la experiencia de los visitantes. Hasta ahora, la observación de los osos se realizaba a través de una jaula de manejo, lo que limitaba la visión de un entorno que el director califica como "bellísimo".

Las obras, que han comenzado hace dos semanas y se prolongarán hasta junio, mantendrán la zona de osos cerrada temporalmente, un inconveniente que desde el parque consideran necesario. "Va a suponer una mejora grande", ha asegurado García Porras, convencido de que el resultado final será muy apreciado por el público. "Se va a disfrutar mucho, va a quedar muy bien", ha añadido.

El Hosquillo (Cuenca) El Hosquillo (Cuenca)

Una gran familia de doce osos

Actualmente, El Hosquillo alberga una familia de doce osos pardos, un número que se alcanzó hace cinco años, en plena pandemia, con el nacimiento de una camada de la que sobrevivieron tres oseznos. El grupo es descrito como "una familia grande y muy bien avenida", donde el macho dominante, Musgo, se encarga de mantener el orden y la armonía.

Además de los osos, que son la gran atracción, el parque ha ido incorporando novedades en los últimos años. Los visitantes también pueden conocer otras especies como el lobo ibérico, la cabra montés, el jabalí o una pareja de hurones, además de disponer de un observatorio de aves.

Un referente en educación ambiental

El incremento de visitantes respalda la fuerte apuesta de la administración regional, que lleva tres años realizando una "inversión cuantiosa" en el parque. Este esfuerzo tiene como uno de sus pilares la educación ambiental, un objetivo prioritario para El Hosquillo. "Lo que se pretende es que conozcamos más y que, por medio de ese conocimiento, nos sensibilicemos con la importancia de su conservación", ha señalado el director.

La filosofía del parque es acercar la naturaleza a la sociedad para fomentar el respeto por el entorno. Como concluye García Porras, se busca transmitir una idea fundamental: "Al fin y al cabo, la tierra es el hogar que nos custodia, que nos sustenta", promoviendo así una mayor sensibilidad y cuidado.