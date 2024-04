¿Cómo podemos controlar el agobio que siente una persona autista ante el ruido?: "Ponerse cascos"

Bocinas de coches, las motos circulando, una calle llena de gente en terrazas, las sirenas de ambulancias o coches de policía. Todo esto son ruidos que están asentados en nuestro día a día y que otras personas no pueden soportar, por ejemplo, aquellas que padecen de un trastorno del espectro autista.

Hoy, con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido en COPE Castilla y La Mancha estamos hablando de ruido. Concretamente de cómo el ruido afecta a las personas y especialmente, a un colectivo al que el ruido afecta de una forma más directa, hablamos del colectivo TEA, Trastorno del Espectro Autista, para ello hemos hablado con Mariu Barrero, es psicóloga y directora técnica de APACU porque "la sensibilidad sensorial es una característica distintiva de las personas que están dentro del trastorno del espectro autista. Y estas personas pueden experimentar una amplia gama de respuestas ante determinados estímulos sensoriales, como pueden ser luces, sonidos o tocar determinadas texturas. Es cierto que el ruido les puede afectar a muchas de ellas.

¿Cómo afecta el ruido a una persona autista?

María nos contaba que "ellos presentan una hipersensibilidad ante ese ruido, es decir, que ellos perciben con demasiada intensidad el ruido y eso les puede generar evidentemente malestar, incluso dolor y provoca una serie de respuestas como pueden ser evitación o escape o respuestas emocionales de agobio, de sobrescitación, de pánico, de irritabilidad".

A mi hijo no le gustaban los secadores. De hecho, no soportaba el ruido de la aspiradora, de la batidora o de cualquier otro aparato electrónico con sonido estridente. La hipersensibilidad acústica es muy habitual en los autistas.

Yo estuve años secándome el pelo en el balcón — LadyCrocs (@ladycrocs) February 3, 2019





¿Qué se puede hacer en estos casos cuando una persona se ve sobrepasada por el ruido que para él o para ella es muchísimo más intenso?

"Se pueden intentar poner medidas que palíen esa situación o bien prevenirla modificando un poco el entorno y el ambiente, intentando reducir esa sobrecarga estimular y bien adoptando por su parte algún tipo de medida como puede ser la de ponerse cascos o demás".

Generar más espacios con menos ruido

Aunque cada vez hay más espacios, celebraciones y fiestas que han limitado el ruido a ciertas horas para sensibilizarse con el colectivo autista, y "es evidentemente que favorece mucho". Por ejemplo, "espacios como un supermercado, quiere decir que forma parte de una rutina diaria a los que ellos tienen que ir. Hay otros sitios que a lo mejor puedes evitar, pero es que hay situaciones que no tienen o que no pueden evitar, son muy necesarias en su vida diaria. Evidentemente todo esto favorece esta calidad de vida. A ver, esta dificultad que ellos presentan, esta característica a la hora de percibir, es algo que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de relacionarnos con estas personas y por lo tanto intentar facilitárselo en la medida de lo posible".

Se está poniendo de moda el poner dos horas sin ruido ni fuertes luces en fiestas para personas autistas.



Pero, ¿Por qué no hacemos las fiestas sin grandes ruidos de forma definitiva?



¿De verdad os gustan esos ruidos que dejan un pitido en el oído? No lo entiendo.#soyAutista — Autista Anónimo (@AnonimoAutista) May 10, 2019