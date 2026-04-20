Colisión e incendio de dos camiones en la A-3: dos heridos y la autovía cortada en Honrubia (Cuenca)

La autovía A-3 ha quedado cortada en sentido Madrid a primera hora de este lunes debido a la colisión de dos camiones que, posteriormente, se han incendiado. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 170, dentro del término municipal de Honrubia (Cuenca), y ha dejado a los dos conductores heridos.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del accidente se ha recibido a las 6:48 horas. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Motilla del Palancar, que continúan trabajando en la extinción del fuego de ambos vehículos.

Corte de la autovía y desvío alternativo

El corte total de la autovía en dirección a la capital ha obligado a la Guardia Civil a establecer un paso alternativo para gestionar el tráfico. El desvío se ha habilitado a la altura del kilómetro 175, en la salida hacia Cañada Juncosa, permitiendo la reincorporación a la autovía más adelante, en Honrubia.

Los dos conductores implicados, de los que no ha trascendido la edad, han resultado heridos. Para atenderlos, se ha movilizado un amplio dispositivo sanitario que incluye una ambulancia de urgencias, un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte.