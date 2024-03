Adiós a los churros de Antonio en Cuenca, su negocio de toda la vida busca relevo: "Ha sido mi vida"

En plena plaza del Mercado de Cuenca, se encuentra la mítica churrería de Antonio. Este trabajador de 67 años, lleva medio siglo haciendo un manjar de toda la vida. Como cada día, abre sus puertas a las siete de la mañana.

Desde los 9 años

Este conquense lleva toda una vida rodeado de churros, porras, aceites y utensilios de churrería, "sin lugar a dudas es toda una vida y además con una dedicación exclusiva, porque tengo cuatro hijos y ellos no saben lo que es tener a su padre en casa un fin de semana para poderlo disfrutar tranquilamente, porque lo he dedicado al trabajo".

Sus padres eran churreros y se ha ido moviendo a diferentes locales, pero el mayor tiempo lo ha pasado en esta churrería, cerca de 45 años, en el único negocio que queda vigente en el Mercado de Abastos.

? Antonio, el churrero de la Plaza del Mercado de Cuenca está a punto de jubilarse.



Sacrificio y dedicación

Ser churrero es tener una vida con horarios complicados, dedicarle mucho a un trabajo cada día, todos los días. Antonio nos comentaba en COPE que "te tiene que gustar y tienes que tener incentivo para poder continuar con esta situación. Yo, es un trabajo que escogí yo, no me lo adjudicó nadie ni me obligó nadie a llevarlo, pero me está costando sudor y lágrimas", decía emocionado Antonio.

Una churrería repleta cada día porque sus churros tienen una calidad excepcional, Antonio nos comentaba que "siempre hemos trabajado con las mejores materias primas y gracias a Dios, tenemos ese punto de darle al producto que otras personas no lo han conseguido. Y quizás por ahí vayan los tiros. Luego tenemos una clientela, te puedes imaginar de 58 años que llevamos en total, pues te puedes imaginar, todo Cuenca nos conoce, todo Cuenca".

El momento de descansar

Antonio tiene cuatro hijos, y con 67 años ha llegado el momento de descansar. ¿Qué pasará con la churrería ahora?

El edificio donde se encuentra la churrería está en obras, solo queda este lugar en funcionamiento y no se sabe la utilidad que quieren darle a un nuevo edificio que todavía no ha terminado su remodelación.

Este churrero nos cuenta que ahora "la pelota está en el tejado y le corresponde a la Administración tomar cartas en el asunto y decidir. De una vez, ¿qué es lo que van a hacer con el edificio? Si va a haber continuidad, pues habría continuidad de la churrería, aunque tuviéramos que evacuarnos de aquí mientras durasen las obras o lo que fuera, pero si no hay continuidad, pues lógicamente la churrería de la Plaza del Mercado como tal se perdería".

No hay un relevo ahora mismo generacional, pero Antonio nos cuenta que tiene "bastantes ofertas" además de las "seis personas trabajando conmigo. La que más lleva 24 años conmigo trabajando. Y luego poco a poco, se han ido incorporando según las necesidades. Y ahora en estos momentos tengo cinco personas y otra que viene los fines de semana. Y aparte de eso, si... hubiera continuidad, porque nosotros también hemos innovado, estamos haciendo churros congelados que tienen buena aceptación, y si hubiese continuidad, pues incluso dos personas más podrían entrar a trabajar.

Ahora Antonio esta en una "jubilación activa". Va cada mañana a la churrería, algo menos pero cada día "todavía en cuestiones administrativas y burocráticas y demás, pues lo sigo llevando. Si hubiese alguna continuidad, pues rápidamente dejaba el trabajo en otras manos y me iba a mi casa a descansar, que ya me hace falta".

Toreros, actores, entrenadores...

Una clientela fija y muchos que lo han descubierto al visitar Cuenca. Cada día la churrería se llena. Tantos recuerdos en cuatro paredes que Antonio ha recordado alguno con nosotros "es que anécdotas tengo tantas que sería imposible enumerarlas. Te puedo decir que por aquí han pasado toreros, han pasado actores, entrenadores de fútbol, gente de todo tipo. No sé, anécdotas, pues un montón. Los comentarios que han puesto sobre nosotros son buenísimos. Un porcentaje de un 4,7 sobre 5. Más de mil reseñas. Y todas ellas con un punto y unas fotografías que han colgado muy buenas".