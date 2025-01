Coge una caja de la basura con su madre y cambia la vida de todos los vecinos del pueblo de Ciudad Real: “Inocentes"

A veces, las ideas más simples son las que logran tocar el corazón de la gente y, si encima hay algo de humor involucrado, el resultado puede ser viral. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en un pequeño pueblo de Ciudad Real, Granátula de Calatrava, donde una caja de cartón sacada de la basura, transformada en una "rotonda" improvisada, ha logrado captar la atención no solo de los vecinos del lugar, sino también de miles de personas en toda España.

La historia comenzó hace unos días, cuando Nuria, una joven del pueblo, decidió compartir en su cuenta de TikTok la anécdota de cómo ella y su madre, mientras paseaban por Granátula, encontraron una caja de cartón abandonada. En lugar de dejarla pasar, se les ocurrió una idea que, con el tiempo, terminaría cambiando la rutina de circulación en el pueblo. Tras pintarla con rotuladores, convirtiéndola en una "rotonda" a la altura de la que suele ser una simple intersección de calles, la colocaron en el cruce principal del pueblo.

Lo que ocurrió después sorprendió a todos. A medida que los coches comenzaron a pasar por el cruce, los conductores, ante la ilusión de una rotonda allí presente, comenzaron a hacer el "giro" de forma totalmente espontánea. Como si de una señal oficial se tratara, el tráfico empezó a fluir como si efectivamente existiera una rotonda, con coches que se detenían y se incorporaban con precaución, incluso con los intermitentes encendidos. Una pequeña broma local, sin duda, pero una que comenzó a tener un impacto mayor del esperado.

TikTok: @pimientanuria Un coche haciendo la rotonda

Nuria, divertida por la situación y por la viralidad que empezó a adquirir su publicación, no tardó en grabar un vídeo donde contaba la historia de la caja pintada y cómo todo había sucedido sin planearlo. En cuestión de horas, su publicación en TikTok se llenó de comentarios sorprendidos, con algunos usuarios incluso preguntándose cómo era posible que la Policía no hubiera intervenido antes de que la caja estuviera allí durante tantas horas. "Lo que me extraña es que estuviera la caja como 20 horas allí puesta y no pasara la policía hasta la noche", escribió un internauta, haciendo referencia a lo inusual de la situación.

Cambia la vida de todos los vecinos

Nuria no dudó en responder a los comentarios, aclarando, con tono humorístico, la realidad de Granátula de Calatrava: "Es un pueblo de 700 habitantes", escribió. La respuesta no solo dejaba claro el contexto del pequeño municipio, sino que también se convirtió en una especie de declaración sobre la tranquilidad del lugar y la falta de intervenciones externas. "Las rotondas cada uno las interpreta como sabe", añadió, dando a entender que, en su pueblo, lo importante era el buen ánimo de la gente, no la rigidez de las normas de tráfico.

Los comentarios siguieron lloviendo, muchos en tono irónico y otros más reflexivos. Como uno que comentó: "El que se la lleva no sabe que se ha meado un perro", aludían a lo que parecía ser un añadido a la "rotonda" que resultaba inesperado, aunque inevitable en los espacios públicos. "Igual es que debería haber una rotonda", sugiriendo que la ubicación podría ser perfectamente viable para una verdadera instalación.

Pero no todo fueron risas. Algunos usuarios, sobre todo los forasteros, no podían creer lo que estaban viendo. "¿Una caja de cartón que pone rotonda con una caligrafía de un niño de primaria y la gente pica?", cuestionaba otro internauta, haciéndose eco de lo absurdo de la situación. Sin embargo, muchos se sumaron a la broma, elogiando la creatividad de Nuria y su madre por transformar algo tan sencillo en un fenómeno viral.

TikTok: @pimientanuria La famosa rotonda

Granátula de Calatrava, un municipio que podría haber pasado desapercibido para la mayoría, se ha convertido en un foco de atención gracias a esta acción tan peculiar. La caja de cartón, que en realidad nunca dejó de ser un simple objeto de reciclaje, ha logrado lo que muchas obras de arte o intervenciones urbanas no consiguen: cambiar la forma en que la gente percibe un espacio público, si solo por un rato.

El pueblo de Ciudad Real

Y aunque el "experimento" no haya pasado desapercibido para las autoridades, que finalmente retiraron la caja cuando ya se había ganado el título de "rotonda falsa", el fenómeno de la caja de cartón en Granátula ha dejado una lección importante: en un mundo lleno de complejidades, a veces lo más sencillo es lo que más conecta con las personas.

Quizás, como bromeaba Nuria en uno de sus mensajes, el verdadero mensaje detrás de todo esto es que "igual es que debería haber una rotonda". O quizás, como muchos otros comentaban con ironía, la verdadera lección es que las rotondas, al final, son solo interpretaciones, y hay quienes saben crear su propio camino, incluso con una caja de cartón.