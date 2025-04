La predicción de Maldini para la vuelta del Real Madrid - Arsenal en el Bernabéu tras la debacle: "No lo veo"

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu con una desventaja histórica en los cuartos de final de la Champions League. El 3-0 encajado en Londres ante un Arsenal que rozó la perfección ha encendido todas las alarmas. En Tiempo de Juego, Julio Maldonado 'Maldini' ofreció su análisis de lo que muchos ya consideran una misión imposible.

“Mínima, mínima”, respondió Maldini sobre las opciones del Madrid. “Tiene que cambiar mucho el Madrid defensivamente. Hacen 11 goles en el Bernabéu en los 3 últimos partidos, no olvidemos. Pero como está el Arsenal… es un equipo al que le hacen muy pocos goles”.

EFE El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, observa durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Arsenal FC y el Real Madrid en Londres.

El periodista fue claro: la clave no está solo en la defensa, sino en la capacidad ofensiva del equipo blanco. “Ya sé que todo el mundo piensa en la defensa, si te meten tres no puedes ganar. Pero es que el equipo que tiene el Madrid es para generar mucho arriba”, insistió. Y añadió, con tono tajante: “No veo un equipo cagándose, con perdón, pero la palabra es esa”.

La remontada épica

Durante el debate en la tertulia de COPE, Manolo Sanchís, ex capitán blanco, intentó mantener viva la llama de la esperanza: “Metes en la primera media hora un gol, que tampoco es algo ilógico, y ya... puede ocurrir. Eso sí, complicadísimo, porque ellos no tienen que meter ninguno, tú tienes que meter tres”. A su juicio, pensar en la remontada no es una locura, pero es una tarea titánica.

El ambiente que se vivirá en el Bernabéu será eléctrico, sin duda. Pero el contexto es uno de los más adversos que se recuerdan. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no solo fue superado en lo táctico y en lo físico, sino que fue desbordado emocionalmente por un Arsenal ambicioso, sin complejos y con un hambre que contrastó con la complacencia merengue. Puedes leer la crónica completa del partido de ida aquí.

EFE Jude Bellingham del Real Madrid (derecha) observa después de recibir el gol del 2-0 durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Arsenal FC y el Real Madrid en Londres.

El conjunto inglés, con goles de Declan Rice —dos de falta directa, los primeros de su carrera— y un tanto de Mikel Merino, dejó helado al campeón de Europa. Lo más preocupante, más allá del resultado, fue la imagen de un Madrid sin alma, incapaz de reaccionar y con la puntería extraviada, como en la ocasión que David Raya le sacó a Mbappé cuando el marcador aún no estaba sentenciado.

“Yo creo que es tan posible que el Madrid remonte como que le caiga otra goleada”, sentenció Paco González, con el pesimismo propio de quien conoce las limitaciones actuales del equipo blanco.

El Bernabéu, última bala

Si algo mantiene con vida al Real Madrid es su estadio. El Santiago Bernabéu ha sido escenario de remontadas legendarias, la última ante el Manchester City en 2022. Sin embargo, la sensación es que este Arsenal no es solo un buen equipo. Es un bloque sólido, bien trabajado por Mikel Arteta, que llega a la capital española con confianza y sin complejos.

El Madrid, por su parte, necesita una noche perfecta, una de esas en las que el escudo pesa más que el resultado. Pero también necesita un plan. Un orden defensivo que no mostró en la ida y una eficacia ofensiva que esta temporada brilla por su ausencia en los momentos clave.

A día de hoy, y como apuntó Maldini en Tiempo de Juego, la balanza está clara: “No lo veo”.