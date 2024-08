Los pueblos son una de las grandes riquezas del territorio español. La población de muchos de ellos aumenta de forma notable durante el verano. Son muchos los que escapan del bullicio de la ciudad para disfrutar de unos días en el campo, rodeados de naturaleza y en un ambiente mucho más tranquilo.

Sin embargo, cada vez vive menos gente en lo que conocemos como España vaciada y eso se nota también durante los meses de verano.

Se muda de Almería a Barcelona y critica la expresión en catalán que se le ha pegado y que "gusta" Se llama Clara y ha contado a través de sus redes sociales qué expresiones catalanas utiliza cuando vuelve a Andalucía y por qué no le agradan Redacción Digital 08 ago 2024 - 19:53

En Fontanosa, un pueblo deCiudad Real, han notado esta falta de gente y los más pequeños han tenido una bonita iniciativa. Los niños del pueblo han colgado un cartel animando a sus vecinos a que salgan por la noche a la calle, como recoge Laura Silva en su perfil de TikTok.

La joven ha querido compartir en sus redes el bonito gesto y el vídeo se ha hecho viral. "Los niños de mi pueblo, viendo que este año está vacío, han hecho este cartel", se puede leer antes de ver el cartel.

La petición de los pequeños del pueblo

"Sal al fresco. Necesitamos que los vecinos devuelvan la vida a las calles del pueblo por las noches. Por favor, salid al fresco", dice la nota que está colgada en un poste de la luz del municipio.

En el folio, además del texto, se pueden ver unas cartas dibujadas, junto a una silla y un corazón. Junto al vídeo, la joven escribe "tengo una lagrimita en el ojo".





La publicación, que acumula más de 1 millón de visitas, tiene cientos de comentarios nostálgicos recordando momentos similares vividos por los usuarios de la red social.

"Es verdad, tengo 39 años y mi niñez ha sido en las noches salir al paseo a jugar mientras mis padres, abuelos y mi tía se sentaba en la puerta o en el paseo al fresco. Qué infancia más bonita", se puede leer en uno de los comentarios más aplaudidos, escrito por Tom.

"Hasta el olor a verano de esas noches era especial. No estoy llorando, solo se me ha metido algo en los dos ojos", es otro de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









La queja de un hombre a sus vecinos por lo que se encuentra en el ascensor

La cuenta de X @LiosDeVecinos comparte, a menudo, historias de lo más curiosas que se viven en comunidades de vecinos de todo el país. Hace unos meses se hacía eco de lo vivido por un hombre de Ciudad Real.

Resulta que en su comunidad de vecinos pasa algo cada mañana antes de ir a trabajar, que hace que haya tenido que colgar una nota en el ascensor para quejarse a los vecinos y alertarles de que no lo vuelvan a hacer.

"Queridos vecinos, por favor, solo pido no pegarse pedos en el ascensor. Esta mañana me he comido uno enterico. Firmado, un vecino anónimo" rezaba la nota.

Enseguida, los seguidores de esta cuenta de X se partían de risa y compartían sus anécdotas similares en sus edificios y con sus vecinos. "Esta es la razón por la que todos los ascensores deben tener las puertas abiertas cuando no están en funcionamiento" comentaba uno de ellos.

Otro, un tanto más irónico y divertido, llegaba a comentar que "Yo los llamo "peos en usufructo"...no son tuyos pero los disfrutas tú".