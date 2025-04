"Un tesoro bajo nuestros pies". Las cuevas de Tomelloso, protagonistas de un seminario internacional

Se calcula que en Tomelloso hay 2.500 cuevas, espacios subterráneos excavados que se comenzaron a construir en torno a 1.820, y cuyo propósito principal era el de elaborar y almacenar el vino.

Y gracias a ese legado, Tomelloso acoge estos días el Seminario 'Bajo Tierra, Patrimonio excavado: tradición, innovación y transmisión de conocimiento', una iniciativa de la Universidad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de la localidad, en el que se dan cita decenas de especialistas de universidades e instituciones españolas y europeas para abordar la gestión del patrimonio subterráneo.

Ayto. Tomelloso Inauguración del Seminario

patrimonio con problemas de conservación

"Es mucha la problemática que encontramos en ese patrimonio excavado" asegura en COPE el profesor de la Escuela de Arquitectura del Campus de Toledo, José Antonio Aguado.

Precisamente en Tomelloso, desde el año 2021, se han producido varios hundimientos de cuevas con otras tantas viviendas afectadas. Estos colapsos pusieron el foco en un problema grave en la localidad: las cuevas arenero.

"Aunque no sea muy conocido, sí hay problemas de conservación frente a los colapsos, ya no de conservación patrimonial, que también, pero nosotros lo que estamos trabajando es en los problemas de estabilidad, para que no se pierdan físicamente estas cuevas y no afecten a las calles, edificios... es una problemática muy compleja, porque es muy multidisciplinar" señala Aguado.

La problemática empieza porque "muchas veces estas cuevas excavadas quedan abandonadas, se olvida hasta su existencia, por lo que son un peligro oculto. Hay que empezar por localizar qué es lo que hay, porque no todas las cuevas son iguales. Hay cuevas bodega, que en general sí que se sabe dónde están, pero el caso de las que colapsaron eran cuevas arenero, las más peligrosas. Cuevas que se habían creado a partir de la extracción de áridos, de una economía de subsistencia, de gente con muy pocos recursos que sacaba los áridos para venderlos, y no tenían en cuenta el trazado, simplemente se buscaba la beta, lograban luces muy grandes, excesivas, a veces sin ningún cuidado y sin pensar en la futura estabilidad... y ahora está saliendo, después de muchos años de abandono" explica el profesor.

Colapso de una cueva en la calle Lope de Vega de Tomelloso, en enero de 2021

soluciones constructivas "al estilo de los romanos"

Junto con el geólogo Juan Alonso Aperte y al arquitecto Jesús González Arteaga, a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tomelloso y la Universidad regional, el profesor Aguado ha participado en la localización, análisis y solución estructural a una de las cuevas-arenero más grandes de las halladas: la de la Avenida Príncipe Alfonso

"Ha sido un trabajo muy complejo, que va desde la propia localización de cuevas, sin tenerlas a la vista, sin tener entradas" explica José Antonio Aguado. "Se ha utilizado interferometría, que es una técnica por satélites que detecta los movimientos; también georradar, que es una especie de ecografía del terreno".

"Hemos estado revisando los edificios para ver fisuras que pudieran indicarnos que existen movimientos del terreno y una cueva debajo, hemos cartografiado muchísimas cuevas, vamos por unas 250, que no se sabía ni cómo eran, todas estas las hemos dibujado, hemos hecho fichas de ellas, hemos descubierto algunas en muy mal estado y hemos intervenido en la de Príncipe Alfonso".

Una intervención ha sido muy novedosa que sido destacada recientemente por la revista especializada "Tectónica".

Javier Longobardo Construcción de uno de los pilares de la cueva intervenida

"Hemos recuperado técnicas tradicionales. El encalado ha sido fundamental, ya que nos sirve no solo para estabilizar los paramentos en frente a las pequeñas caídas, sino como un testigo. El encalado es blanco, si hay un movimiento aparece una grieta, entonces sabemos que es una zona que se está moviendo y que es peligrosa. Y luego hemos construido unos pilares muy grandes, de un metro y medio de diámetro en la base, con forma de diábolo, son más estrechitos a mitad de altura, hechos con ladrillo en el exterior, como encofrado perdido, y un hormigón hecho con mortero de cal y los propios materiales que hemos encontrado que han caído del techo de la cueva, es un calizo muy bueno. Realmente hemos hecho un hormigón como los romanos, es exactamente la misma técnica" afirma Aguado.

de huete a canarias, pasando por burdeos

Las conferencias que se están desarrollando en este seminario van desde la arquitectura excavada en el cerro del castillo de Huete (Cuenca), con la recuperación y rehabilitación de una choza, el modelo de gestión y conservación del arte rupestre, mediante la reproducción de la cueva de Ekain (Deva, Guipúzcoa), pasando por la Cueva de Rouffignac, en Burdeos, o las arquitecturas rupestres en la zona arqueológica de la Cueva Pintada de Gáldar (Gran Canaria).

Completo y amplio programa de un seminario con el que Tomelloso quiere situar las cuevas como un ejemplo de singular interés internacional con un importante potencial turístico que desde el Ayuntamiento se quiere explotar.