Del nieto urbanita al abuelo de pueblo: "Los jubilados los carga el diablo", la divertida saga de un choque generacional y cultural en La Mancha profunda

Entrevista a Luis Chacón de la Torre, autor de los libros "Los jubilados los carga el diablo"

"La gente mayor está ya de vuelta, les da igual todo, visten como quieran, dicen las cosas sin pensar, aunque te puedan ofender... están ya en otro nivel". De esa percepción de Luis Chacón de la Torre nació, en 2020, el libro "Los jubilados los carga el diablo", una divertida historia de un nieto urbanita que es obligado a vivir en verano con su abuelo en el pueblo.

El escritor valdepeñero, que compagina su trabajo como técnico de medio ambiente con su pasión por la escritura, acaba de publicar la segunda parte de esta comedia que mezcla "ternura, idiosincrasia y surrealismo manchego".

El origen de un 'choque de mundos'

La primera entrega narra la historia de Alfonsito, un niño de ciudad que se ve obligado a pasar un mes de verano con su abuelo Tiburcio, un hombre de campo "más bruto que un arao".

El relato, que "no está basado en hechos reales" nos dice entre risas el autor, explora el choque intergeneracional y cultural entre el nieto, acostumbrado a los videojuegos, y el abuelo, "más de campo que las amapolas".

Este conflicto inicial da pie a una trama cargada de humor y fricciones que, según el autor, "van limando asperezas" hasta que ambos mundos consiguen entenderse.

Una secuela a petición de los lectores

El éxito del primer libro y las peticiones de los propios lectores animaron a Chacón a escribir la segunda parte, según nos cuenta en COPE.

El autor ha recibido el agradecimiento de muchas personas, especialmente de la tercera edad, que se han sentido identificadas. "Me han parado por la calle, me han dado las gracias por lo bien que se lo han pasado, se han sentido muy identificados", confiesa. De hecho, los protagonistas de la historia son cuatro jubilados de pueblo.

En esta continuación, un Alfonsito ya adolescente vuelve por voluntad propia al pueblo para disfrutar de las fiestas patronales con un amigo. Su intención es divertirse y ligar, pero su abuelo, que "no es tonto", tiene otros planes para ellos y los pone a vendimiar para que aprendan "lo que cuesta ganarse los dineros".

Folclore y lenguaje para todos

La ambientación es clave en la saga. La historia transcurre en Cacerolilla, un pueblo totalmente inventado para que "cualquier lector pudiera hacerlo suyo".

Además, el autor despliega un amplio abanico del lenguaje manchego, aunque aclara que ha incluido anotaciones a pie de página para explicar los localismos y que ningún lector se pierda en la narración.

Además de su saga de humor, Luis Chacón ha explorado otros géneros. También es autor de "Bajo el campo de los mártires", un thriller histórico de intriga y suspense que alterna una trama actual, con un equipo de arqueólogos en el castillo de Calatrava la Nueva, en Aldea del Rey, y un relato ambientado en los siglos XII y XIII con templarios y cruzados como protagonistas.