"Me siento como cuando era joven y estaba en un escenario". Mary Monreal, la voz de Castilla-La Mancha en los 60

Ciudad Real - Publicado el 31 may 2025, 11:41

Pudo ser tan famosa como Rocío Dúrcal, Sara Montiel o Concha Piquer... pero prefirió quedarse en su Alcázar de San Juan del alma para formar una familia.

Decir que Mary Monreal es la voz referente en Castilla-La Mancha en los 60 es hacerle justicia a una mujer que ha dedicado su vida a la música.

De forma autodidacta, sin más aval que su propio talento, Mary ha sido para el folklore castellanomanchego casi casi lo que Cervantes fue para la literatura.

Y en este Día de Castilla-La Mancha 2025 la que es ya Hija Predilecta de Alcázar de San Juan, se convertirá también en Hija Predilecta de su región.

"me aferré a mi tierra... pero cuando cantaba me sentía otra persona"

Mary reconoce en COPE estar muy "emocionada", porque "me reconoce mi región, la que tanto quiero y tanto me ha dado".

En la comarca de La Mancha no hay quien no la conozca, pero si tuviéramos que presentársela al resto de la provincia, ¿quién diríamos que es Mary Monreal?

"Pues, he sido una mujer que, sin ser artista rutilante... que lo podía haber sido, no porque yo lo diga, sino porque lo decían personas entendidas... pero no quería dejar ni mi hogar ni mi pueblo" nos cuenta Mary con esa sencillez tan característica de esta tierra.

"Me aferré, pero como para mí lo mejor era cantar donde yo me sentía otra persona, entonces compartí mi cantar donde se me necesitaba... pero volviendo a casa a criar a mis hijos, que tengo dos, con mi marido y con mis padres".

Ha cantado canción española, mexicana, folklore... pero "lo que más orgullo me dio fue cuando grabé la música de mi tierra, de mis raíces, porque lo demás era copia de otros artistas, pero eso fue ya natural mío, lo que yo era".

Jotas, rondeñas, romances, canciones alusivas a Dulcinea, Don Quijote... "eso era ya mío, mío. Y entonces le di mi estilo y es lo que grabamos un disco, Así canta y baila La Mancha, y fue un gran éxito. Y luego fuimos a muchos pueblos de la región y hasta a París".

La canción española también significó muchísimo para Mary.

"La sentía y a la vez hacía sentirla a los que me escuchaban".

"me siento tan joven como cuando estaba en un escenario"

Y con 88 años recién cumplidos, Hija Predilecta de su pueblo y de su región... ¿qué le queda a Mary Monreal por conseguir en la vida?

"Pues que me lleve San Pedro" responde Mary con sorna.

"Si estoy bien como ahora sí quiero vivir muchos años, por mis hijos, porque los quiero mucho. Y ahora mismo, si soy sincera, no me siento con 88 años, me siento como cuando era joven y estaba en un escenario".