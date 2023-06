Escudero reconoce que la situación de Las Tablas "es difícil" y pide medidas conjuntas para salvaguardarlas

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha asegurado hoy que "hay alternativas" para derivar agua del Tajo al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que actualmente solo tiene encharcadas 100 hectáreas de las 1.700 que conforman su superficie encharcable.



A preguntas de los medios, Escudero ha explicado que el Gobierno de Castilla-la Mancha aún no ha recibido el informe que ha pedido a los servicios jurídicos del Estado para poder llevar agua al humedal del trasvase Tajo-Segura, a través del sistema de abastecimiento a la llanura manchega, la Tubería Manchega, porque esta posibilidad no se contempla en el reglamento que lo regula.



Tampoco puede hacerse la derivación a través del cauce del río Cigüela, que nutre a las Tablas de Damiel, por la presencia del mejillón cebra en los pantanos de la cabecera del Tajo, pero Escudero ha insistido en que hay otras alternativas para llevar este agua al humedal.



Asimismo, ha recordado que llevar a agua del Tajo no es una petición exclusiva del Gobierno de Castilla-La Mancha sino que también la ha suscrito por mayoría el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.



Hay también una reserva de 13 hectómetros cúbicos para hacer un aporte anual al humedal, que permite que se pueda hacer una derivación en caso de emergencia, ha apuntado el titular de Desarrollo Sostenible, que ha afirmado: "Es época de reconocer que vivimos en un contexto de emergencia climática y que, por lo tanto, el recurso agua es muy escaso y que hay que poner todas las acciones en marcha para preservar este humedal"



Escudero ha considerado: "Hemos de ser conscientes de que el humedal se encuentra en una situación compleja y difícil y que tenemos que articular entre todas las administraciones y entre todos los agentes del territorio las medidas oportunas para salvaguardar este humedal, que es un bien común que nos otorga calidad de vida a todos".



Por ello, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "se han elevado distintas peticiones, más allá de los pozos de emergencia que se ponen en marcha prácticamente cada verano", ha añadido Escudero.