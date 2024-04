Derribamos los mitos del Parkinson: "Ni sólo a personas mayores, ni sólo temblores"

Hoy es 11 de abril y celebramos es el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad del Parkinson. Si pensamos en Parkinson, relacionamos enseguida esta enfermedad con personas mayores.

Hoy en Cope les presentamos a David Serrano, enfermo de Parkinson, que solo tiene 49 años y desde hace 4, con sólo 45 años le diagnosticaron la enfermedad.

Serrano recuerda cuando le diagnosticaron la enfermedad. “Me la diagnosticaron hace cuatro años porque empecé a tener problemas de movilidad. Cada vez se están dando diagnósticos en gente más joven. Ahora mismo en la asociación habrá otros 4 o 5 compañeros de esa edad, de 40. Hay un compañero que el diagnóstico fue con 33 años”.

“Yo noto falta de movilidad en el brazo izquierdo, el braceo, y falta de agilidad en los dedos. A la hora de hacer tareas cotidianas como batir un huevo o escribir, tanto a ordenador como a mano, pues me notaba agarrotamiento y rigidez”, asegura Serrano.

Fue entonces cuando conoció la Asociación de Parkinson de Ciudad Real. “La asociación de enfermos “Virgen del Prado” de Ciudad Real de enfermos de Parkinson lleva bastantes años como asociación. Aunque creo que fue a partir del año 2010 cuando podemos tener una sede propia y se profesionaliza un poco la asociación. Me gustaría animar a todas las personas que tengan en Parkinson o cualquier otro tipo de enfermedad neurogenerativa, ictus o demás, que se acerquen. Lo primero que te recibiría la trabajadora social y directora de la asociación y se hace una valoración por parte de todos las profesionales que hay. Te hacen una valoración de las cuatro áreas, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y psicología. Y en base a la valoración que te hacen, te determina en qué áreas y qué tipo de ejercicios son más apropiados para el estado de la enfermedad que tenga cada usuario”.

Recibir una noticia como esa a los 45 años no fue fácil de digerir psicológicamente. “El diagnóstico de un tipo de enfermedad como el Parkinson y más en una persona joven fue un varapalo bastante grande. Estuve casi un año de baja por depresión. Pero con el tratamiento farmacológico y la asistencia a las sesiones que trabajamos en la asociación, el día a día lo llevo muy bien, sigo desempeñando mi labor en mi trabajo. y prácticamente no me afecta nada. ¿Tengo alguna limitación? Sí, pero poca. No me afecta”.

Insiste en que “la gente solo relaciona la enfermedad de Parkinson con el temblor y entonces todo el mundo ve las típicas noticias de que un implante electrocraneal hace a una persona que tiembla mucho que deje de temblar. Entonces dicen, no, si hay muchos avances. Hay avances y cada vez farmacológicos y de otro tipo de terapias, pero la enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastorno del movimiento, mentales y de sueño. Además, también te produce una pérdida gradual de las habilidades motoras, cognitivas y comunicativas en la persona. Y para todo este tipo de síntomas al día de hoy no existe ninguna cura ni ningún diagnóstico preventivo”.