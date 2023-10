Cometer este error en Booking te podría arruinar las vacaciones

Un mensaje a través de la aplicación de Booking, una de las plataformas de reserva de alojamientos más popular del mundo, en el que el hotel informa al cliente de que "existe un problema con su tarjeta de crédito" y que "si no lo subsana inmediatamente su reserva será cancelada".

Es el último tipo de estafa o ataque Phising (suplantación de identidad) que Booking y muchos de sus usuarios están sufriendo en los últimos meses.

Usuarios como Juan, que reservó hace un par de meses un hotel en Londres para finales de noviembre y al que ayer le llegó el siguiente mensaje en inglés, a través de la app de Booking, en el que el "supuesto" hotel le informaba de un problema con su tarjeta de crédito y, para subsanarlo y no cancelar la reserva, se adjunta un enlace.









Aunque le pareció extraño, Juan decidió entrar en el enlace, ya que según nos ha explicado en COPE "las direcciones HTTPS son seguras", ya queutilizan dos protocolos de comunicación que hace que cualquier tipo de información que se transmita en la red sea cifrada y nadie pueda acceder a ella, únicamente navegador y servidor web.

Sin embargo, al mismo tiempo que la seguridad informática se especializa, los "piratas" informáticos también. Y en este caso los estafadores, que previamente han hackeadocuenta del hotel, envían mensajes a los clientes que tienen hecha su reserva en el mismo "a través de la aplicación de Booking, que es lo más mosqueante" asegura Juan, y les "asustan" con cancelarles la estanciasi no introducen los datos de su tarjeta de crédito con la que "supuestamentehan tenido problemas".

"Al entrar en el enlace, que te lleva a una página idéntica a la de Booking, me solicitan introducir los datos de la tarjeta" explica este usuario. "Una de las cosas que me hizo sospechar es que hasta el mediados de noviembre no tienen que cargarnos el importe del hotel, así que decicí llamar a Atención al Cliente de Booking".

"La chica que me atendió me dijo que el hotel no debería ponerse en ningún momento en contacto con nosotros para pedirnos información bancaria, ya que el cargo económico lo hace Booking directamente en la tarjeta aportada en el momento de la reserva" asegura.

Pero lo más rocambolesco llegó cuando Juan, habiendo hablado ya con Booking, decidió chatear con los estafadores. Aquí te dejamos la conversación, cuyo final no tiene desperdicio.





Pero no todos los intentos de estafa a través de Booking acaban así. A principios de este mes, en eldiario.es, Adrián explicaba cómo "cayó" en esta estafa, perdiendo 319 euros. Y el usuario de X (antes Twitter) @ChicoToxico relataba en esta red social cómo estuvo a punto de "palmar" 3.000 euros por esta misma estafa que, afortunadamente, no llegó a consumarse por la rápida actuación de su entidad bancaria.





La lección es clara: no confiar ciegamente en los mensajes o enlaces, incluso si provienen de plataformas aparentemente fiables, menos aún si piden datos bancarios o números de tarjeta de crédito. Y ante la duda,siempre es recomendable llamar a la empresadirectamente y confirmar la autenticidad de esos mensajes.