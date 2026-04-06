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Ciudad Real vive una Semana Santa histórica con todas sus procesiones en la calle

Por primera vez en años, el buen tiempo permite que las 24 hermandades de la capital completen sus estaciones de penitencia ante una afluencia masiva de público

Semana Santa de Ciudad Real
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Carmen Rodenas

Toledo - Publicado el

1 min lectura10:03 min escucha

Ciudad Real ha vivido una Semana Santa de 2026 que ya se considera histórica. Por primera vez en muchos años, el buen tiempo ha permitido que la totalidad de las 24 hermandades y cofradías de la ciudad, además de las dos de vísperas, hayan podido procesionar y completar sus estaciones de penitencia.

Este éxito, impulsado por el fervor popular y una climatología favorable, contrasta con la situación vivida en años anteriores. De hecho, la última vez que todas las hermandades pudieron salir fue en 2023, mientras que en la Semana Santa pasada "prácticamente nos quedamos sin salir, salieron 2, 3 hermandades como mucho", según ha explicado Antonio Cabrera, vicepresidente de la asociación de cofradías.

Un éxito de público y organización

La respuesta de la gente ha sido uno de los factores más destacados de esta edición. Antonio Cabrera ha confirmado la excepcional acogida en las calles, que han registrado una afluencia masiva durante todos los recorridos.

Las calles de de Ciudad Real, en todos sus tramos, han estado con muchísimo público"

Antonio Cabrera

Vicepresidente de la asociación de cofradías

El balance para la organización es rotundo. "El resultado es muy, muy, muy positivo", ha señalado el vicepresidente, destacando la alegría de los cofrades por haber podido disfrutar de sus hermandades en todo su esplendor.

El lado personal de la organización

Para Antonio Cabrera, esta ha sido su última Semana Santa como vicepresidente de la asociación. Ha reconocido la tensión que conlleva el cargo, admitiendo que "algunas veces aflora un poco el nerviosismo, porque ves que te faltan 2 horas al día para poder ir rematando cosas". El próximo año, ha concluido, espera vivirla de un modo "más personal, más relajado, disfrutándolo de otra manera".

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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