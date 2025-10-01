Ciudad Real pedalea el 5 de octubre en la XII edición del Día de la Bicicleta de Cadena 100

Ciudad Real volverá a vestirse de deporte, diversión y convivencia el próximo domingo 5 de octubre con la celebración de la XII edición del Día de la Bicicleta de Cadena 100, un evento ya consolidado en el calendario local.

La cita arrancará a las 10:30 horas desde la Puerta de Toledo, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Desde allí, cientos de ciclistas de todas las edades recorrerán juntos las calles de Ciudad Real en un ambiente festivo y familiar, demostrando que el deporte puede ser una oportunidad única para disfrutar de la ciudad de una manera diferente. El recorrido finalizará en Playa Park, donde la diversión continuará con el esperado sorteo de regalos entre todos los participantes. Como cada año, se sortearán numerosos premios, entre ellos seis bicicletas, lo que convierte el final de la jornada en un momento muy especial para los asistentes.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web uno.es, y los dorsales pueden recogerse en COPE Ciudad Real o en la tienda especializada MBici. La participación está abierta a todo el mundo, desde familias completas hasta ciclistas aficionados o personas que simplemente quieran disfrutar de un paseo en buena compañía.

El Día de la Bicicleta está organizado por Cadena 100 y el Ayuntamiento de Ciudad Real, que un año más vuelven a apostar por fomentar la vida saludable y la movilidad sostenible. Un plan perfecto para dar la bienvenida al otoño, compartir la pasión por la bicicleta y disfrutar de un domingo diferente en compañía de familia y amigos.