Un cirujano del Mancha Centro, primer español Honorario del Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente Invasiva

La Unión Europea de Médicos Especialistas, a través de su Sección de Cirugía Laparoscópica, ha nombrado Miembro Honorario del Fellow Europeo de Cirugía Mínimamente Invasiva al jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Mancha Centro, el doctor Carlos Moreno. Es la primera vez que un médico español logra una distinción que se concede a cirujanos europeos con una amplia y reconocida experiencia en el campo de la cirugía laparoscópica.

Según ha explicado en nota de prensa el Gobierno regional, la Unión Europea de Médicos Especialistas vela por la formación médica continuada en cirugía y el desarrollo profesional. Además, establece estándares homologables entre los países de la Unión Europea y desarrolla sistemas de control de calidad en cirugía.

El doctor Carlos Moreno tiene una dilatada carrera como especialista dedicado a esta técnica quirúrgica, que comenzó en el año 1995, tras finalizar su periodo de residencia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. De allí se marchó a ampliar estudios a Estados Unidos, primero al The Whasington Cancer Institute y después al Cedars-Sinai de Los Ángeles. De allí al Hospital André Vesale en Bélgica y, después, al Department of Hepato-Pancreato-Biliary and Liver Transplantation Surgery de la Universidad de Heidelberg (Alemania), donde obtuvo el grado de Doctor y la certificación de la European Board o Surgery Qualification.

Desde el año 1996, el doctor Carlos Moreno ha desarrollado su actividad en la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde es jefe del Servicio de Cirugía desde el año 2007 y gestiona los servicios de Cirugía de los hospitales de Alcázar de San Juan y Tomelloso.

"Es para mí una satisfacción haber recibido esta distinción tras muchos años de una intensa actividad y dedicación a la cirugía,especialmente a la laparoscópica", ha afirmado el doctor Moreno.

El doctor Carlos Moreno ha hecho extensivo este reconocimiento al resto de sus compañeros del Servicio de Cirugía de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan.

"Con independencia de que sea una distinción individual, me gustaría destacar que no deja de ser un reconocimiento al Servicio de Cirugía en el que he desarrollado toda mi carrera y quiero agradecer a mis compañeros su trabajo y la ayuda prestada para conseguir éste y otros logros. Además, es para mí un orgullo poder mostrar en Europa la calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, al que agradezco los medios que pone a nuestro alcance para poder ofrecer a los ciudadanos una cirugía moderna y tecnológicamente innovadora", ha explicado.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Además de sus responsabilidades clínicas y organizativas, el doctor Carlos Moreno mantiene una constante actividad en las áreas de formación e investigación. Es profesor de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha y participa tanto en la dirección de las tesis doctorales como en tribunales calificadores de las mismas.

Asimismo, ha participado en numerosos proyectos de investigación y es autor o coautor de más de 250 comunicaciones presentadas en reuniones nacionales e internacionales. También ha publicado 80 artículos en revistas y libros científicos y es ponente habitual en reuniones de especialistas formando parte, además, de comités para organizar importantes eventos científicos.

Forma parte de importantes sociedades científicas (AEC, AECP, EAES, GERM, IFSO y SECO), ha sido coordinador de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica de la Asociación Española de Cirujanos, es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y, en la actualidad, es secretario del Grupo Español de Rehabilitación Multimodal.