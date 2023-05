El caos continúa: Los usuarios del Avant de Ciudad Real piden una nueva reunión con Renfe, Adif y Logirail

Tras comprobar que "de poco ha servido" la reunión que el pasado 21 de marzo mantuvieron en la subdelegación del Gobierno,la Asociación de Usuarios AVE Ciudad Real han solicitado una nueva reunión con RENFE y con el resto de responsables del servicio y de las infraestructuras ferroviarias, para pedir explicaciones sobre los problemas que siguen padeciendo casi a diario.

"Siempre nos hemos movido, desde el momento de nuestra constitución, como una asociación sin ánimo de lucro, defendiendo la crítica constructiva, apolítica y transversal" señala la Asociación en un comunicado, en el que recuerda que "tras un año y medio" consiguieron sentar en la misma mesa a la subdelegada de Gobierno de Ciudad Real, en calidad de anfitriona, y la operadora RENFE, "en una reunión que transcurrió en un clima cordial" pero en la que, recuerda, "tenía como objetivo conseguir compromisos tangibles".

En dicha reunión se acordó constituir un grupo de trabajo que siguiera estudiando las incidencias existentes en la línea MADRID-CIUDAD REAL-PUERTOLLANO.

Más de un mes después, y "viendo que los problemas persisten", la Asociación señala que el pasado 19 de abril solicitó segunda reunión, no solo con RENFE, como operadora del servicio, sino tambiéncon ADIF (propietaria de la infraestructura) y con LOGIRAIL (sociedad mercantil estatal que lleva el control de los accesos previos al tren), además de "sentar en la mesa de negociación" a los responsables directos de las infraestructuras en Castilla-La Mancha, tanto de la Junta como del Ministerio de Transportes.

En dicha reunión, cuya petición solo ha obtenido como respuesta que "cuadrar las agendas de todos los representantes es complicado", la Asocaición pedirá explicaciones sobre:

- La implantación del servicio AVLO, ya que sus altos precios hacen totalmente inviable el servicio.

- La implantación de la compañía privada IRYO, que "pasa por nuestras estaciones pero no hace parada". Se "respeta la iniciativa privada" y su libre determinación de donde realizar el servicio, pero no entienden que los organismos públicos no den las explicaciones oportunas sobre la afectación en nuestras estaciones.

- Las obras en la línea Madrid-Granada y la afectación a nuestras frecuencias. La Asociación se pregunta si Renfe cumplirá con los horarios establecidos o si tendrá que alargar la duración de los trayectos. "A día de hoy" aseguran "todos los trayectos a partir del 1 de junio están bloqueados".

- El total desastre que se produjo el pasado 28 de abril en la estación de Atocha por diversas averías "sin ningún tipo de transparencia hacia los usuarios".

- El cambio de trenes de forma unilateral y poco informada.

- Por quédesde la página web o la aplicación no se puede sacar el abono con el carnet de familia numerosa, siendo esta una incidencia que viene dándose desde hace meses.

Desde la Asociación piden a todos los agentes implicados una "pronta respuesta" ya que, aseguran, "no podemos seguir viviendo en la época de la falta de transparencia, y merecemos un respeto como ciudadanos que financiamos los diferentes servicios públicos".