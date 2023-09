100 días de Cañizares como alcalde: "Hemos devuelto la ilusión a la gente"

Hoy se cumplen 100 de la constitución de los ayuntamientos resultantes de las elecciones del 28 de mayo. Y en Ciudad Real capital se resumen "como 100 días en los que hemos devuelto la ilusión".

"Hemos puestos a la ciudad y a los vecinos en el centro de la acción política", ha asegurado el alcalde de la capital, Paco Cañizares.

En una entrevista en Cope, Cañizares ha manifestado que no puede ser que se anuncien obras, como se hizo antaño, sin tener dinero para ejecutarlas. "Por ejemplo, el anterior equipo de Gobierno presentó el proyecto de la Casa de la Cultura y resulta que no tenían el dinero. No puede ser que se trabaje de esa manera".

Asimismo, ha defendido la colaboración institucional para que Ciudad Real avance. De hecho, esta misma mañana el alcalde se ha reunido con el presidente regional, Emiliano García-Page. "Para pedirle que colabore con el ayuntamiento en el futuro de la ciudad".

"No puede ser que el proyecto de las autovías en Ciudad Real siga durmiendo el sueño de los justos".

Escucha la entrevista completa aquí.