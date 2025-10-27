COPE
Podcasts
El Muñidor de COPE Ciudad Real
El Muñidor de COPE Ciudad Real

27 OCT 2025 | EL MUÑIDOR

¡NUEVA TEMPORADA! ¡PRIMER PROGRAMA DE LA 8ª TEMPORADA DE EL MUÑIDOR !

01 ABR 2025 | EL MUÑIDOR
00:00
Descargar

Redacción COPE Castilla-La Mancha

Toledo - Publicado el

1 min lectura91:02 min escucha

Descargar

Comenzamos esta nueva temporada de El Muñidor de Cope, haciendo un repaso de toda la actualidad cofrade local y de la provincia de Ciudad Real.

De nuevo, nos abre las puertas de su casa de hermandad, la Hermandad del Silencio de Ciudad Real, al frente, su nuevo H.M.D. Alfonso Doblado.

Conocemos a Ángel Albalate, capataz del paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre, de la Hermandad de la Cena de Ciudad Real.

Hablamos con nuestro amigo y colaborador, D. Jesús Torres, nombrado recientemente capataz del paso de misterio del Stmo Cristo de la Caridad, de Ciudad Real.

Además, entrevistamos a Carlos Fernández, Presidente de la Cofradía de los Coloraos de Daimiel, con motivo de la salida extraordinaria del Stmo Cristo de la Columna, en su 450 aniversario fundacional.

Y todo como siempre, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín, Cristina Almodóvar y Paco Gª Simal, con sus efemérides, en un recorrido por las últimas novedades cofrades, para este nuevo curso cofrade que arranca en breve.

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 27 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking