27 OCT 2025 | EL MUÑIDOR

Comenzamos esta nueva temporada de El Muñidor de Cope, haciendo un repaso de toda la actualidad cofrade local y de la provincia de Ciudad Real.

De nuevo, nos abre las puertas de su casa de hermandad, la Hermandad del Silencio de Ciudad Real, al frente, su nuevo H.M.D. Alfonso Doblado.

Conocemos a Ángel Albalate, capataz del paso de palio de María Santísima del Dulce Nombre, de la Hermandad de la Cena de Ciudad Real.

Hablamos con nuestro amigo y colaborador, D. Jesús Torres, nombrado recientemente capataz del paso de misterio del Stmo Cristo de la Caridad, de Ciudad Real.

Además, entrevistamos a Carlos Fernández, Presidente de la Cofradía de los Coloraos de Daimiel, con motivo de la salida extraordinaria del Stmo Cristo de la Columna, en su 450 aniversario fundacional.

Y todo como siempre, de la mano de Chechu Aranda, Alfonso Doblado, Mariano Marín, Cristina Almodóvar y Paco Gª Simal, con sus efemérides, en un recorrido por las últimas novedades cofrades, para este nuevo curso cofrade que arranca en breve.