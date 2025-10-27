audio
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 27 OCT 2025 | 13:50
El programa de hoy arranca con la última hora desde Socuéllamos, donde una explosión en una planta de residuos químicos ha dejado varios heridos y ha movilizado un amplio operativo de emergencias. Desde Campo de Criptana, te contamos la presentación de la Carrera entre Molinos, una prueba pionera y solidaria que unirá a cuatro municipios manchegos en el marco del proyecto Legado Quijote. Escucha el programa completo aquí.
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura9:58 min escucha
