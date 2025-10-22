COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 22 OCT 2025 | 13:50

En el programa de hoy hablamos del refuerzo del sistema de videovigilancia en Alcázar de San Juan, que completa el perímetro de seguridad con nuevas cámaras en los principales accesos, y de la renovación del convenio entre el Ayuntamiento y Cruz Roja para seguir mejorando la atención social a los colectivos más vulnerables. Además, repasamos la valoración positiva de la Asociación de Empresarios de Tomelloso ante la posible implantación de una planta de biometano.

Actualidad e información con Laura Sánchez en COPE Castilla-La Mancha
