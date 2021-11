La pista de hielo ‘Javier Fernández’ abre la Navidad en Albacete

No es habitual que los periodistas busquemos la fotografía con aquellos personajes a los que entrevistamos. En mi caso personal, a pesar de una dilatada experiencia y no pocos ‘famosos’ ante el micro, me ha pasado pocas veces y se podrían contar con los dedos de una mano. Pero cuando sientes que estás ante un grande del deporte, grande en todos los sentidos, no puedes dejar pasar la oportunidad y eso no solo me ha pasado a mí hoy sino a todos los compañeros presentes en la inauguración de la pista de hielo instalada junto a El Corte Inglés y de la que vamos a poder disfrutar toda la Navidad y un poco más allá.

Esa pista lleva el nombre de Javier Fernández, dos veces campeón del Mundo de Patinaje Artístico, siete veces campeón de Europa y medallista olímpico en Pieonchang, que ha venido a Albacete -por primera vez- para su inauguración realizando una exhibición que ha dejado boquiabiertos a todos, especialmente a los escolares del colegio Parque Sur que han asistido y patinado junto al campeón, admirando sus giros y aprendiendo de él.

Previo al acto, ha sido Juan Pedro Bonilla, director de El Corte Inglés en Albacete quien ha dado la bienvenida al patinador, explicando que "teníamos ganas de volver a tener una pista de hielo como en años anteriores después de que el año pasado no fuera posible. Estamos seguros -ha comentado- de que en este tiempo de Navidad que viene la pista será un lugar especial para todo Albacete".

Por su parte Javier Fernández, que tiene otras pistas de estas características instaladas en España, una de ellas en la plaza de Colón de Madrid, ha dicho que "las pistas de hielo descubiertas son más atractivas que las cubiertas en este tiempo, teniendo un único inconveniente, el viento, que deshace el hielo y se pone acuoso":

Fernández ha dicho para terminar que tras dejar la vida deportiva en la alta competición, la vida continúa y es muy bonita aunque es evidente que la presión baja tras dejar la elite del deporte".

Por último, que sepan todas aquellas personas que deseen patinar, que la pista estará abierta a diario hasta mediados de enero y hasta incluso podría alargar su presencia hasta finales de ese mes.