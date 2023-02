Manuel Serrano pide la dimisión de la concejala de Personal

El presidente del Partido Popular en la provincia y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento, Manuel Serrano, se ha presentado esta tarde ante los medios de comunicación con la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial esta misma semana con pruebas llegadas al Whatsapp del partido y que ponen en duda la transparencia de los procesos selectivos de acceso a la Policía Local.

No nos referimos al suspendido el pasado sábado, sino a uno anterior a este, ya que Serrano ha presentado documentación consistente en varios 'pantallazos' con mensajes remitidos en noviembre de 2019 por una asesora del grupo socialista en el Ayuntamiento del que cobra, miembro de la ejecutiva del PSOE y número 18 en la última lista del PSOE. En esos mensajes que el PP ha presentado se puede leer:

27 de noviembre de 2019

“Me acaban de ofrecer el examen de policia local del ayuntamiento de albacete para futuras oposiciones... Flipa...

“Y no lo voy a rechazar...”

“Ya te contaré.”

Dos meses después, esta misma persona manda otros mensajes en los que dice:

“voy a djar de ir a las comisiones de rrhh desde hoy, se lo acabo de decir a María José, también a las mesas de negociación que son precisamente las que tratan los temas de las plazas, todo para poder optar a la policía”.

Con estos argumentos, Manuel Serrano ha pedido a Emilio Sáez en primer lugar “una respuesta contundente y convincente”, pero también una comisión de investigación o la dimisión de la concejala de Personal y Policía Local, María José López Ortega “pídale que vaya haciendo la maleta y plantearle que se marche” -ha dicho-.





El portavoz popular ha recordado que cuando se llevó a cabo el proceso selectivo al que se hace referencia en los mensajes, Vicente Casañ era el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, concejal de la Policía Local y María José López, concejala de Personal.

Comisión de investigación

Serrano ha anunciado que su grupo ya ha pedido una comisión de investigación sobre el proceso suspendido el pasado sábado, pero “esta misma tarde vamos a pedir la celebración urgente de un pleno extraordinario para que se apruebe una comisión de investigación, para que el señor Sáez, la señora concejala den explicaciones contundentes y convincentes”. El líder popular ha añadido que la Policía Local no se merece que se ponga en duda su labor y los albaceteños "merecen una respuesta, la necesitan ya... porque hay mucha gente que se gasta mucho dinero en academias para que sus hijos concurran a la administración pública sin tener el carnet del Partido Socialista que es lo que prima aquí”.

Manuel Serrano ha dicho también sobre el alcalde que "no hay nada que rodee al señor Sáez y al Partido Socialista en el Ayuntamiento que no venga acompañado de oscuridad, de tinieblas y de presunta suciedad e irregularidades. Con Sáez, todo es mentira y los socialistas no dicen una verdad ni cuando van al médico con síntomas".