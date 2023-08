La albaceteña, Mª Carmen Sáez, podría ser la mejor docente de España

La maestra albaceteña Mª Carmen Sáez Moreno lo ha vuelto a conseguir. Y de nuevo está nominada a ser la mejor docente de España, en los prestigiosos premios Educa Abanca Mejor Docente de España. Unos premios que alcanzan su séptima edición y son conocidos como los Goya de la Educación. Éstos pretenden dar visibilidad y reconocimiento a la gran labor que desarrollan los docentes.

Carmen es natural de Mahora, ejerce en el CEIP Cristo del Valle de Fuentealbilla y su método de enseñanza ha conquistado tanto a sus alumnos como a las familias.

Sáez, quién ya quedó entre las diez mejores en la pasada edición de estos premios, nos ha contado cuál es su método y ha afirmado que lo más importante es conocer las necesidades, los intereses o las motivaciones del alumno y a partir de ahí desarrollar las diferentes actividades. Este sistema, según cuenta la maestra, es de los más eficaces y de los más demandados por las familias: "nos permite trabajar el pensamiento crítico, creativo y reflexivo" añadía Sáez.

La docente hacía hincapié también en la importancia de que las familias se involucren en la educación: "lo que uno haga, si no lo hace el otro no funciona", comentaba Mª Carmen Sáez afirmando que tanto el alumnado como las familias tienen que ir de la mano para que esto tenga sentido.

Sáez ha mostrado su disconformismo también con los 'deberes veraniegos', asegurando que el alumnado necesita descansar, desconectar, jugar y aburrirse. Además, ante el concepto de olvidar lo aprendido durante el periodo vacacional, nos afirma que si el profesorado ha hecho su trabajo bien durante el curso, los conceptos no deberían olvidarse. "No debemos transformar las vacaciones en un colegio" concluía. Pese a todo, no descarta que se puedan aplicar estos métodos de vez en cuando, pero insiste que no hay que convertirlos en una obligación.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación:

Audio